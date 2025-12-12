雲林詐團涉假投資誘騙民眾 2個月詐騙金額逾千萬

警方來到旅館逮捕主嫌趙姓通緝犯，因為他長期以旅館為家，並以假投資方式對民眾進行詐騙，光在今（2025）年10月、11月2個月詐騙金額就破千萬，針對一、二線車手取款，還透過通訊軟體以百元鈔票號碼為密語。

雲林縣警局刑警大隊副大隊長楊志盛指出，「他們一、二線面交車手的部分，因為跟收水手不熟，所以他們會用一張百元鈔票先拍照，以鈔票編號當通關密語，確認身分後再交詐騙所得的部分。」

警方表示，這詐騙集團相當謹慎，經警方積極向上溯源並從北中南同步執行查緝行動，成功緝獲集團幕後控盤首腦，共拘捕12名犯嫌，其中9人遭法院裁定羈押，查扣不法所得265萬元、作案汽車5部。

雲林縣警察局長黃富村說明，「這波打詐專案總共破獲47團、283人，拘提逮捕178人，扣得多、斷其金脈，查扣涉案汽車31輛及詐欺不法所得現金2340萬餘元。」

雲林縣長張麗善回應，「4月份成立了雲林打詐隊，我們不斷的到20鄉鎮去做所有識詐、防詐的宣導，讓我們所有鄉親了解現在詐騙的手法。」

警方表示，雲林縣114年到目前已破獲詐欺集團166團逮捕970人，比去年增加89團、506人，強調面對日益猖獗詐欺犯罪會持續追查，呼籲民眾詐騙手法層出不窮，遇有可疑訊息邀經過多方查證。