雲林警官休假偕妻抓車手 局長表揚稱讚

（中央社記者姜宜菁雲林縣19日電）雲林縣警察局刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心日前與妻子休假時協助逮捕1名詐騙車手，幫被害者守住新台幣300萬元，警察局長黃富村稱讚劉丁心夫妻為打詐工作樹立典範。

雲林縣警察局今天說，此案被害人遭網路交友詐騙，詐團成員佯稱能協助投資虛擬貨幣套利，要求面交新台幣300萬元作為「投資本金」。詐團選在夜間跟被害人約定交付，取款後欲脫逃之際被逮。

劉丁心回憶當時，他與妻子吃完晚餐返家途中，接獲情資得知43歲楊姓詐騙車手即將跟被害人約定面交款項，立刻趕赴現場，眼見楊男已進入車內向被害人拿取現金，當下未顧慮自身安全，一心只想抓捕犯嫌，直接開車門將楊男強行拖下車壓制在地，隨後打電話向雲林地檢署指揮檢察官廖易翔報告。

廣告 廣告

而劉丁心的妻子因擔心丈夫安危，跟過去查看，眼見丈夫執法、支援警力尚未抵達，她下意識拿出手機協助錄影蒐證。

警方將楊姓男子依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦；檢方訊問後，向法院聲押獲准，成功攔阻打擊詐欺集團。

劉丁心夫妻同心協力之下，成功阻詐，守住被害人300萬元。黃富村高度肯定劉丁心的專業與果敢外，也親自表揚劉妻展現臨危不亂的精神並勇敢協助蒐證，夫妻倆為打詐工作樹立典範。（編輯：謝雅竹）1141219