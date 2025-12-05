雲林警察獲「國家警光獎」兩項殊榮 治安績效備受肯定

雲林縣警察局長黃富村、北港分局偵查佐蔡勝安北上接受頒發「國家警光獎」殊榮合照。(記者劉春生攝）

▲雲林縣警察局長黃富村、北港分局偵查佐蔡勝安北上接受頒發「國家警光獎」殊榮合照。(記者劉春生攝）

雲林縣警察局再傳榮耀！雲林縣警察局刑事警察大隊及北港分局偵查佐蔡勝安，於「一一四年國家警光獎」評選中績效卓著，分別榮獲「團體組偵查犯罪類優等」及「個人組反黑肅槍類優等」殊榮並至內政部警政署接受表揚，展現本局持續精進偵查能量與維護治安的堅定決心。

雲林縣警察局刑事警察大隊成功破獲多起重大危害國土案件犯罪集團，即時遏阻不法行為，功績卓著。整體破案成果包括偵破傾倒廢棄物犯罪集團二十二團、查緝涉案犯嫌三百三十七人，經法院裁定羈押被告逾五十人次，並查扣砂石車等大型機具，市價超過新臺幣一億五千萬元，如此有效阻絕不法集團破壞環境與危害公共安全，榮獲「團體組偵查犯罪類」優等，著實實至名歸。

北港分局偵查隊偵查佐蔡勝安日前查獲黃姓男子涉嫌未經許可設立改造槍枝工廠一座，並起獲非法槍枝十八把（其中制式槍三把）、各式子彈兩百四十五發、槍枝半成品及改造工具等大量違禁物，成功阻斷黑槍流入市面，有效提升地方治安安全感，因而榮獲「個人組反黑肅槍類」優等。

局長黃富村日前率領各幹部一同前往刑事警察大隊及北港分局張貼紅榜並向同仁表達祝賀、慰勉辛勞，肯定刑事警察大隊及蔡員長期投入案件偵辦之專業精神與辛勞付出。他表示，此次榮獲國家警光獎，不僅是個人與團隊的榮耀，更象徵雲林縣警察局在治安維護上的努力深獲社會肯定。雲林縣警察局將持續強化科技偵查能量、提升跨機關合作效能，並全力打擊黑槍、詐欺、暴力及環保犯罪，全方位守護雲林縣民安全，為民眾打造更安全的生活環境。