雲林警察雙料奪「國家警光獎」 治安績效獲中央肯定

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣警察局再傳榮耀！雲林縣警察局刑事警察大隊與北港分局偵查佐蔡勝安，在「114年國家警光獎」評選中表現卓越，分別獲得「團體組偵查犯罪類優等」與「個人組反黑肅槍類優等」，並由內政部警政署公開表揚，展現雲警堅實的偵查能力與維護治安決心。

雲林縣警察局刑事警察大隊榮獲114年國家警光獎「團體組偵查犯罪類優等」。（圖／記者洪佳伶翻攝）

刑事警察大隊近年成功瓦解多起重大危害國土犯罪集團，成果亮眼。共偵破傾倒廢棄物集團22團、查緝337名涉案嫌犯，法院裁定羈押逾50人次，並查扣市值超過1.5億元的大型機具與砂石車，有效阻斷環境破壞與公共危害，其績效獲「團體組偵查犯罪類」優等肯定，實至名歸。

雲林縣警察局北港分局偵查佐蔡勝安榮獲114年國家警光獎「團體組偵查犯罪類優等」。（圖／記者洪佳伶翻攝）

北港分局偵查佐蔡勝安偵破一處非法改造槍械工廠，起獲非法槍枝18把、各式子彈245發、槍枝半成品與改造工具等，成功阻絕黑槍流入市面，大幅提升地方安全感，因此榮獲「個人組反黑肅槍類」優等。

雲林縣警察局北港分局偵查佐蔡勝安榮獲114年國家警光獎「團體組偵查犯罪類優等」。（圖／記者洪佳伶翻攝）

局長黃富村特率幹部至刑大與北港分局張貼紅榜並祝賀。他表示，警光獎是對個人與團隊的高度肯定，也象徵雲林縣警察局治安作為深受肯定。未來將持續強化科技偵查、加強打擊黑槍、詐欺、暴力及環保犯罪，全力守護雲林縣民安全。

雲林縣警察局局長黃富村率隊貼紅榜，恭賀刑事警察大隊榮獲114年國家警光獎優等。（圖／記者洪佳伶翻攝）

刑事警察大隊獲頒國家警光獎，局長黃富村親臨致意，肯定同仁卓越偵查表現。（圖／記者洪佳伶翻攝）

雲林縣警察局局長黃富村率隊貼紅榜，恭賀北港分局榮獲114年國家警光獎優等。（圖／記者洪佳伶翻攝）