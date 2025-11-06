雲林警攻堅詐團據點 2幹部二樓跳下逃狼狽遭逮

雲林縣 / 綜合報導

雲林警方攻堅抓詐騙集團，破門攻進他們的據點時，兩名詐團幹部，從2樓爬上窗戶，跳樓逃跑，跳下一樓騎樓時，一人痛到倒地不起，另一人穿著內褲也跟著跳下來，但因為巨大衝擊，腳受傷了，他一跛一跛跳著繼續跑，最後還是摔在騎樓上，被追上來的警方逮捕。

雲林警方攻堅破門，衝進房子裡，打開特製的鐵門，要抓詐騙集團，警方把房間門撞開，裡面5、6個大男人，開始四處逃竄，員警一個一個抓回來拉到床邊壓制，但有兩個人，趁機從2樓的窗戶跳出去，穿白上衣的嫌犯，重摔倒地趴在騎樓上，痛到只能坐起來，另一個只穿內褲，也摔在地上，但他被抓到，忍痛爬起來一跛一跛地往另一邊跑跑一跑又摔倒。

雲林警方出動抓詐騙，一共逮到11名機房手和承租機房的人，同時往上追查，逮捕2名系統商，員警在機場攔截到這名長期定居在泰國的洪姓嫌犯，他和另一名郭姓系統商，利用經營的話務平台去假冒快遞公司公安民警，詐騙美國華僑。

嫌犯設置隔音間，讓成員在裡面打電話騙人，績效不好的還要寫檢討報告，檢討自己，進來時心態不好導致學很久，講電話時太過緊張讓客人懷疑，講話講不清楚，還有台灣人的語助詞，跑出來也不行，業績壓力看起來不小，還要面對大批員警荷槍實彈攻堅，最後嚇到跳樓也逃不了，全都一併逮捕送辦。

