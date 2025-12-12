雲林警破近6000萬假投資詐騙集團！ 20多人受害「還遇假律師二次詐騙」 12人遭逮捕

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

雲林縣警察局今（12）日宣布破獲一起組織嚴密的假投資詐騙集團。警方指出，該集團自今年（2025年）10月起鎖定臉書用戶，透過噓寒問暖、培養感情等方式取得信任後，誘騙被害人加入 LINE 投資社團，再以投資「泰達幣」為名詐財，短短2個月內得手近6,000萬元，受害人數超過20人。

詐騙集團自2025年鎖定臉書用戶，誘騙被害人加入 LINE 投資社團，再以投資「泰達幣」為名詐財，短短2個月內得手近6,000萬元 （示意圖／unsplash）。

其中一名30多歲女性受害者，陸續投入200多萬元後驚覺不對勁，上網求助時卻再度落入陷阱，遇上假冒律師的詐騙者。對方聲稱可協助討回款項，並將她拉入假冒的「受害者群組」，要求先支付處理費用。女子再度被騙40萬元後，對方仍持續索討金錢，這才確認遭遇「二次詐騙」，隨即向警方報案。

在雲林地檢署檢察官彭彥儒指揮下，專案小組循線由車手向上溯源，發現主嫌為藏匿於台中某汽車旅館的37歲趙姓（或蔡姓）男子。警方同步在北、中、南部多處搜索，合計逮捕12名犯嫌，並查扣現金265萬元及作案車輛5輛，法院已裁定其中9人羈押。

警方指出，該詐騙集團分工相當細膩，車手與「收水」彼此互不相識，交付款項時甚至以紙鈔編號作為「通關密語」，藉此降低身分曝光風險，手法相當狡猾。

