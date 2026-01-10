雲林議員選舉 民進黨提名18席

本屆雲林縣議會43席中，民進黨籍議員占10席，民進黨雲林縣黨部規畫下屆縣議員選舉提名18席。（周麗蘭攝）

本屆雲林縣議會43席中民進黨籍議員占10席，因應今年底九合一選舉，民進黨雲林縣黨部公告將提名18席縣議員，本月12日至16日受理領表與登記，預計第一選區提名4席，第二至第六選區各提名3席，合計18席，另山地原住民選區也將提名1席，不包含在18席內。

民進黨雲林縣黨部執行委員會及黨員代表大會日前共同決議，縣議員、鄉鎮市民代表與村里長選舉，將於12日至16日受理領表及登記；20鄉鎮市長選舉則訂於19日至23日受理登記。

廣告 廣告

目前民進黨籍10席縣議員分別為第一選區為張維崢、江文登；第二選區張庭綺；第三選區林文彬；第四選區鄭玲惠、洪如萍；第五選區蔡永富、顏嘉葦；第六選區蔡岳儒、蔡孟真。

據了解，這10席議員中，張維崢可能轉戰林內鄉長；鄭玲惠可能交棒給女兒王裔迪；蔡永富可能交棒給胞弟蔡永順；顏嘉葦則傳出不再參選；蔡孟真尚未決定是否轉跑道角逐口湖鄉長。

此外，今年任期將滿8年、即將卸任，並有意轉戰縣議員選舉的有崙背鄉長李泓儀（第四選區）以及元長鄉長李明明（第三選區）。

民進黨雲林縣黨部已公告，第一選區縣議員將提名4席，第二選區提名2席，第三至第六選區各提名3席；6個選區的提名名額皆包含1席婦女保障名額，意味第一、第三與第五選區提名者可能出現女性新面孔。

目前雲林縣議會席次結構以無黨籍22席占多數，其餘依序為民進黨10席、國民黨9席、台聯1席、民眾黨1席。一般認為，民進黨下屆採取高額提名策略，有助於拉抬縣長選舉得票數，但同一選區內的黨內競爭勢必更加激烈。