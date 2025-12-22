即時中心／徐子為報導



無黨籍雲林縣議會議長黃凱在任議員期間，涉當太陽能廠商「門神」，黃凱藉由成立兩家人頭公司收賄，與業者談妥「護航費」總額5900萬元，事發時已收1480萬元進口袋而被起訴；一審結果出爐，新北地方法院今（22）天判處黃凱有期徒刑4年10月、褫奪公權3年；黃凱對此回應，將提上訴捍衛清白。





新北地院今宣判，黃凱依《貪污治罪條例》等罪，判處4年10月、褫奪公權3年；時任雲林縣政府建設處長李俊興依洩密罪判處8個月。全案仍可上訴。



黃凱日前在偵查時，曾認罪並繳回犯罪所得，但審理時改口不認罪，公訴檢察官認為，黃凱前後反覆、犯後態度不佳，當庭具體求刑20年。



檢方調查，業者劉肇昕等4人於2020年成立國金能源、睿日光電公司，爭取在雲林縣台西及口湖鄉建太陽能廠，找黃凱任「顧問」；黃凱隨即找陳姓、王姓友人成立機和、機承等人頭公司，以「能源技術服務費」名義收賄。雙方簽約，由黃協助業者取得縣府同意函、擺平地方陳情抗議、設廠公文遇阻要出面解決，更白紙黑字寫明「分3期給錢」。



黃凱請託雲林縣府建設處長李俊興關切進度，待國金及睿日公司先後取得縣府核發的同意函後，業者就先付了1480萬元，黃將贓款用於租賃BMW X6、LEXUS等進口名車使用，以及信用卡消費等私人開銷。



針對一審判決，黃凱發聲明稿指出，他尊重司法制度，也尊重法院審理結果；但他對判決感到遺憾與不平，認仍有諸多事實與法律觀點，尚待釐清。



黃凱說，他一路以來，始終秉持對雲林、對鄉親負責態度從事公共事務，問心無愧、沒有任何不法意圖；相關作為，皆出於職責與公共利益考量，並非如外界所曲解。



黃凱表示，他已與律師團隊討論，將依法提起上訴，爭取還原事實真相，捍衛清白。



黃凱強調，在司法程序未確定前，他仍會堅守崗位，持續為雲林縣政監督把關、為鄉親服務，不讓任何個人事件影響議會運作與公共利益；他會以更沉穩態度，面對司法、面對挑戰，也對自己人格與責任負責。



雲林縣民政處指出，依地方制度法第79條規定，民意代表、議員犯貪污罪，須判決確定後才會解職，倘若當事人及檢察官在一審判決後20天內，均未提起上訴，則屬判決確定，收到判決書由內政部依規定予以解職；而所遺任期若不足2年，且缺額未達該選區總名額二分之一時，不再補選。



李俊興回覆，針對一審判刑結果，會提上訴。





廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／雲林議長黃凱涉收賄當光電廠「門神」 一審判決出爐

更多民視新聞報導

行政院證實了！將提名「這2人」擔任中選會正副主委

離譜！國中段考試題驚見「綠茶婊」 命題老師下場出爐

藍營告大法官 律師揭心機「煽動反體制情緒」

