雲林議長黃凱涉收1480萬元護航綠能廠商 地院判刑4年10月

無黨籍雲林縣議長黃凱涉嫌收受綠能業者新台幣1480萬元賄款，護航業者取得縣府同意函。新北地方法院今天（22日）依貪污治罪條例判刑4年10月、褫奪公權3年，並沒收犯罪所得1480萬元。全案可上訴。

判決書指出，2家綠能業者民國109年期間，向雲林縣政府申請設置太陽光電發電站，李姓、劉姓、賴姓、連姓4名業者為了讓公司順利取得發電業執照，由李男出面找上時任雲林縣議員黃凱，約定以5900萬元為「服務費」，匯入黃凱利用人頭設立的2間公司，而黃凱則涉嫌協助業者取得地方主管機關同意函、電廠執業執照，及擺平地方陳抗等。

判決書指出，黃凱透過時任雲林縣府建設處長李俊興關切申辦進度，並向李俊興索取政府內部秘密文件，還多次帶綠能業者拜會李俊興及水利署雲管處相關承辦人員，讓公司順利在台西地區取得縣政府核發的同意函，期間黃凱共涉嫌收受業者1480萬元賄款。

新北地方法院指出，黃凱應知擔任議員不得運用職務對行政機關人員關說，且犯下收賄罪行，審酌其偵查時繳回全部犯罪所得，依貪污治罪條例不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑4年10月、褫奪公權3年，並沒收犯罪所得1480萬元。

法院表示，李俊興擔任公職多年，應知悉不能洩漏公務機密文書，竟未謹守分際將經手文件洩漏給議員，依刑法洩密罪處有期徒刑8月。

李男、劉男、賴男、連男4名綠能業者行賄黃凱，則依對公務員關於不違背職務行為交付賄賂罪，分別處有期徒刑1年、1年6月、8月及10月，除劉男外均緩刑2年，並應向公庫支付20萬元至50萬元不等金額。

另黃凱的助理周女也依洗錢防制法一般洗錢罪，判有期徒刑6月，併科罰金3萬元，緩刑2年。另2名人頭陳男、王男為幫助犯，依一般洗錢罪處有期徒刑6月，併科罰金1萬元。