雲林豬拍賣價格每公斤99.6 第一頭重量級132公斤

雲林縣 / 綜合報導

台豬場動起來，一車又一車的豬隻陸續運出，在雲林肉品市場拍賣第一頭重量級的豬，132公斤每公斤成交價99.6元，和豬瘟前相比價格算穩定，不過豬農說豬隻多養了15天，每隻豬成本就增加6百元，目前全台累積的豬隻有39萬頭，為了避免豬價崩盤，中央嚴格控管豬隻拍賣數量，預計三個月內，才能全部消化完。

拍賣場上，第一頭豬132公斤，每公斤成交價99.6元，等了15天，活豬禁運宰終於解禁，一大早就有肉品經銷商開著聯結車，一口氣就要買200頭豬。肉品經銷商說：「今天預計要買多少豬，2百多頭，心情就回歸正常平常心。」

但對比買家開心買豬，豬農則擔心，豬瘟前，每隻豬體重都在120公斤上下，但多養了15天，豬平均增加了8公斤，豬太肥價格就不漂亮，而且，多養的這段時間，一隻豬的飼料成本會增加600元。

豬農說：「豬終於出去了，再不出去很多豬長到150、160公斤，市場上是沒辦法接受的這樣豬的重量，所以我害怕崩盤昨天晚上睡不好，現在開盤95塊我是滿意的。」

15天禁宰，全台累積的豬隻有39萬頭，台中雲林肉品市場，交易量平均都增加一成，為了避免豬價崩盤，嚴格控管豬隻拍賣數量，預計三個月內，才能全部消化完。

雲林縣肉品市場總務課長廖信宏說：「可以增加10%的拍賣量，大概再增加2百頭左右。」雖然最快預計，今(7)日下午就有黃昏市場可以買到溫體豬，不過，多數市場在明(8)日上午才會販售，至於豬肉小吃相關美食，也是8日上午才會重新復業。

