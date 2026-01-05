雲林貨車違規左轉車禍！ 無照騎士雙載遭撞2死

雲林縣 / 綜合報導

雲林二崙鄉3日傍晚6點多發生嚴重車禍，62歲程姓女貨車駕駛，未依規定在路口提前左轉，對向騎過來的雙載機車，閃避不及撞上，騎士和乘客連人帶車滑行30公尺，機車磨地擦出長長火花，警方調查騎車的是19歲曾姓男騎士，他沒有駕照，載著16歲女學生疑似要去逛夜市，卻遇上違規左轉貨車，送醫搶救後雙雙不治。

路口綠燈，小貨車左轉，卻是跨越雙黃線提早轉彎，對向一台雙載機車來不及煞車，直接撞上去，連人帶車倒地滑行將近30公尺，機車在地上擦出長長火花，撞進路邊的轎車車底，才停下來。

騎車的是19歲曾姓男騎士，車禍發生時，整個人被甩出來，重摔倒在馬路丄，他載的是16歲曹姓女學生，女學生跟著機車撞進車底，安全帽飛掉，兩個人傷勢都很嚴重，送醫搶救傷重不治，當地民眾說：「他的機車直接衝去那邊，還有噴火。」

車禍發生在1月3日傍晚6點多，地點在雲林二崙鄉這條十字路口，肇事的是62歲程姓女駕駛，救護車到場時，她心急站在路上幫救護車指路，她的貨車斗上載滿蔬菜，當時她正要把菜運送到果菜市場，途中卻未依規定轉彎，發生車禍。

雲林西螺分局第五組組長鄭鈞熏說：「一輛自小貨車因左轉彎未依規定，與對向雙載機車發生碰撞，造成兩人不幸死亡。」警方表示，騎車的19歲曾姓男子在等當兵，但他無照駕駛，載著在台中念書的16歲曹姓女學生，兩人是朋友關係，騎車疑似是要去逛夜市，卻被違規轉彎的貨車撞上，雙雙喪命。

