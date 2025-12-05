雲林赴越南平陽取經 國際智慧城市經驗啟航縣政創新

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府由計畫處李明岳處長日前率團前往越南平陽，深入東方國際大學、Bloom創新園區及Tetra Pak等企業，觀摩產學合作與智慧製造模式；並出席全球智慧城市高峰會，見證加拿大達勒姆區榮獲2025年全球首獎，交流國際城市治理與產業轉型經驗，為雲林智慧城市建設與產業升級開啟國際視野。

雲林縣政府代表團此行首站造訪東方國際大學（EIU），該校由Becamex集團創立，肩負平陽工業區人才培育重任。李明岳處長指出，EIU透過學程設計、企業實習與產學合作，建構完整的教育與產業鏈生態系，為高科技產業提供持續人力與技術支援，也為雲林產學連結提供寶貴借鏡，將創意點子轉化為在地就業與創新創業實機會。

隨後，代表團參訪Bloom創新園區、Tetra Pak平陽製造設施及DenEast企業，深入了解園區規劃、企業鏈結與技術媒合模式。Bloom作為創新與產業整合平台，有效促進新創與製造業協作；Tetra Pak則推動永續包裝、循環材料與智慧製造，展現國際企業在食品加工與低碳轉型的實務策略；DenEast的自動化流程與供應鏈協作，更讓代表團掌握完整食品產業鏈運作，啟發雲林未來結合智慧農業與食品加工加值的可能性。

在平陽，代表團亦出席2025全球智慧城市高峰會，見證加拿大達勒姆區榮獲ICF Top1首獎。達勒姆區善用區域政府模式整合八個城市、鎮與鄉鎮資源，推動清潔能源、創意經濟與科技研發，並透過產學合作與社群參與打造永續城市轉型典範。李明岳處長表示，達勒姆模式展示了以共享榮耀精神應對人口與產業轉型的實務經驗，值得雲林在智慧城市政策規劃中參考。

代表團期間與平陽台灣商會會長及理監事座談交流。商會分享多年投資與創業經驗，充分展現台灣精神與務實能耐。李明岳處長回應，雲林縣政府雖為地方單位，仍願成為旅外鄉親的堅實後盾，透過交流與資源分享，讓在外打拚的台灣人感受到家鄉關懷，並持續連結智慧城市與地方產業發展。

此次參訪不僅讓代表團觀摩平陽的產學合作、創新園區及國際企業鏈結，也親身見證全球智慧城市首獎的實際成果。李明岳處長指出，這些經驗對雲林推動智慧城市政策、產業升級與教育創新都具有重要啟發，未來將持續結合國際視野與在地實踐，打造多元、創新且永續的城市發展藍圖。

雲林縣政府強調，透過國際交流與在地合作，將智慧城市理念融入農業大縣特色，促進產業鏈升級與創新創業實務，實現經濟發展、人才培育與永續治理三者兼顧。此次平陽之行充分印證，跨國經驗分享與合作夥伴建立，正是推動雲林未來發展的關鍵動能，也與聯合國SDGs17全球夥伴目標相呼應，展現多元合作的智慧城市願景。