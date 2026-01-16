雲林超前部署幼兒視力防線 眼科醫師入園守護孩子一生清晰

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府今(16)日結合國民健康署及縣內眼科醫療院所，正式啟動「學齡前兒童眼科醫師入園視力篩檢計畫」，由專業眼科醫師走進幼兒園，為孩子進行視力檢查。面對近視年齡層快速下移，縣府選擇超前部署，從學齡前築起防線，盼在關鍵成長期守住孩子一生清晰的視界。

雲林啟動學齡前視力篩檢 眼科醫師入園守護幼兒視界。(記者廖承恩翻攝)

計畫啟動儀式於天主教斗南幼兒園舉行，現場由幼兒跳唱視力保健歌揭開序幕。縣長張麗善、國健署署長沈靜芬、副縣長陳璧君、縣議員蔡東富、簡慈坊、斗南鎮長沈暉勛夫婦，以及天主教嘉義教區主教浦英雄、天主教中華道明修女會總會長徐嘉雯等人到場見證，縣內多位眼科醫師、醫療院所與各鄉鎮市衛生所代表亦共同參與，展現跨領域守護幼兒健康的行動力。

張麗善指出，視力問題已成為影響學童學習與生活的重要隱形危機。研究顯示，學齡前幼兒約有9%已出現視力異常，而雲林縣113學年度國小一年級視力不良率達26.6%，六年級更高達58.7%，顯示若未及早介入，問題只會隨年齡快速惡化。縣府選擇把醫療服務往前推進幼兒園，就是希望在孩子視力尚有可逆空間時即時發現、即時處理。

她強調，這項計畫不只是檢查，更是教育與預防並行。透過眼科醫師入園專業篩檢，可早期發現弱視、斜視與近視前期徵兆，同時向教師與家長宣導正確用眼習慣與姿勢，落實預防醫學。縣府衛生局、教育處結合縣內醫療院所與眼科醫師人力，自斗南幼兒園起跑，將逐步推動至全縣152所幼兒園，照顧約4,000多名學童，確保每一位孩子不因城鄉差距而失去視力健康的起跑點。

專業眼科醫護團隊進駐幼兒園，為學齡前幼兒把關視力健康。(記者廖承恩翻攝)

國健署署長沈靜芬表示，學齡前是視力發育的黃金關鍵期，若遠視儲備量不足，近視惡化速度可能每年增加百餘度，一旦發展為高度近視，未來罹患視網膜剝離、黃斑病變等不可逆疾病風險將大幅升高。她肯定雲林縣政府積極承擔試辦任務，讓幼兒能在熟悉、安全的園所環境中接受專業檢查，也呼籲家長放心配合，共同為孩子守住清晰未來。

衛生局長曾春美指出，雲林縣眼科醫療資源相對不足，全縣20個鄉鎮市中仍有11個沒有眼科診所，在國健署補助支持下，結合多個醫療團隊與專業醫師人力，才得以克服資源落差順利推動。目前已有約94%的家長簽署同意書，顯示家長高度認同。縣府未來將持續評估試辦成果，作為擴大推動依據，逐步建構完善的學齡前視力保健網絡，讓守護視力不再只是口號，而是孩子成長路上最踏實的保障。