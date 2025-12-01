▲雲林跨年晚會公布第二波卡司名單，預告12/12揭曉神祕韓團。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】睽違12年再度重返的雲林跨年晚會，將在全新啟用的雲林縣立田徑場展開！繼日前公布首波卡司引起踴躍迴響後，雲林縣政府今(1)日釋出第二波卡司，集結6組唱將團體包括人氣男團「AcQUA源少年」、全能性感新偶像「薛恩」，其中更獨家邀請R&B女神「Julia吳卓源」、金曲CP組合「慢慢說」、浪漫搖滾「甜約翰Sweet John」、西岸嘻哈「西屯純愛組」，將以浪漫系輕甜情歌，帶來甜蜜氛圍席捲田徑場，另也預告最重磅、超神秘韓團卡司將於12月12日縣府記者會由縣長張麗善親自揭曉，期待雲林跨年晚會的粉絲們千萬別錯過。

有「鄉民老婆」之稱的吳卓源，今年首次到雲林開唱，她超人氣的魅力與性感的 R&B 嗓音深受矚目，今年在北中南進行了不插電小巡迴，獲得滿場支持，Julia：「邀請大家31號集結雲林，很期待可以見到大家！」；正港金曲CP組合「慢慢說」，是由利得彙「點點」和沈志方組成，獲得過金曲獎最佳演唱組合獎，真正金曲夫妻檔，久未公開演唱，主唱「點點」致力於音樂劇及鋼管舞教學發展，這次準備藉由雲林跨年合體再現舞台魅力。

甜約翰Sweet John今年7月來到雲西海洋音樂季開唱，溫柔與聲響魔法歌聲療癒眾人，除了網友敲碗，甜約翰團員們也對雲林的熱情念念不忘，更是與樂迷約定將帶來更CHILL的變奏與曲風，為大家獻上與音樂季截然不同的組曲演出。而征戰台灣西岸的饒舌雙人團體「西屯純愛組」，連續二年在雲林開唱，好事二連發，將由Henry和High Loc用熱血和情感點燃跨年夜晚！幽默趣味的詞韻融合嘻哈與在地傳統文化，用饒舌向雲林的土地致敬、表達對雲林的愛；西岸嘻哈仔的青春將獨家在雲林釋放！

「潛力超能量男團」AcQUA源少年邀請粉絲「海星」迴游雲林熱血舞台，留學中的成員須弘道將會特別從美國回台歸隊，承諾雲林跨年全員到齊，可以看到五人再度合體的畫面，讓粉絲的思念與等待在此兌現。男團 C.T.O人氣成員薛恩Sean，2025年正式展開個人音樂計劃，他以渾厚的中低音詮釋抒情 R&B 歌曲，性感與實力兼具的偶像正式進化登場，高能舞蹈搭配電力爆錶的演唱，跨年演出會展現與過去不同的視覺突破，廣邀大家來到雲林見證他的蛻變。

雲林縣長張麗善表示，今年跨年晚會將是一場融合嘻哈饒舌、靈魂R&B、熱血搖滾與清新甜美風的音樂盛宴。「我們希望民眾來到雲林，能感受到多層次的音樂氛圍，無論是慵懶放鬆的享受，還是熱力四射的狂歡，雲林都準備好了！」廣邀全台民眾，一起來感受這場充滿活力的跨年夜，而目前縣府保密到家、外界瘋狂敲碗的「神秘韓團」，也將由縣長於12/12上午9時縣府跨年記者會公布。