雲林跨年晚會第二波卡司曝光 12/12神秘韓團揭曉嗨翻全場
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】睽違12年重返雲林的跨年晚會，今年將在全新啟用的雲林縣立田徑場盛大登場。繼首波卡司引爆討論後，縣府今（1）日公布第二波陣容，包括人氣男團「AcQUA源少年」、全能偶像薛恩，以及R&B女神Julia吳卓源、金曲CP「慢慢說」、浪漫搖滾「甜約翰Sweet John」、西岸嘻哈「西屯純愛組」，將以甜美情歌、搖滾與嘻哈席捲田徑場。最受矚目的神秘韓團將於12月12日縣府記者會揭曉，縣長張麗善將親自公布，粉絲拭目以待。
睽違12年，雲林跨年晚會回歸，全新田徑場盛大點燃音樂狂歡。(記者廖承恩翻攝)
素有「鄉民老婆」之稱的Julia吳卓源，首次在雲林開唱，她以迷人嗓音與性感舞台魅力，將帶來充滿律動與情感的R&B表演。她呼籲粉絲31日集結田徑場，與她一同迎接嶄新跨年，享受音樂帶來的溫暖力量。
由利得彙「點點」與沈志方組成的金曲CP「慢慢說」，曾獲金曲獎最佳演唱組合，久未公開合體。此次雲林跨年，他們將攜手回到舞台，以深情歌聲與舞台互動再現夫妻檔魅力，為觀眾帶來難忘金曲之夜。
第二波卡司將延續熱度，為跨年夜帶來高潮。(記者廖承恩翻攝)
甜約翰Sweet John以溫柔聲線與獨特編曲，在今年7月雲西海洋音樂季留下深刻印象，跨年將帶來全新曲目及變奏演出。西屯純愛組連續兩年在雲林開唱，由Henry與High Loc用嘻哈詞韻結合地方文化，展現青春熱血與地方情感，用音樂點燃跨年夜的氣氛。
AcQUA源少年將全員返台合體演出，留學成員須弘道特別回台，讓粉絲如願一睹五人舞台魅力。男團C.T.O人氣成員薛恩以渾厚中低音詮釋抒情R&B，搭配高能舞蹈，跨年夜將呈現偶像全新視覺與音樂突破。
神秘韓團將以甜美情歌、搖滾與嘻哈席捲田徑場。(記者廖承恩翻攝)
縣長張麗善表示，今年跨年晚會將融合嘻哈、R&B、搖滾與甜美風格，「希望民眾能感受到多層次音樂氛圍，不論慵懶放鬆或熱力狂歡，雲林都準備好了！」她也預告，神秘韓團將於12月12日上午9時縣府記者會揭曉，邀請全台粉絲到場共襄盛舉。
文化觀光處陳璧君指出，首波卡司包括羅志祥、周湯豪、艾怡良及舞思愛等重量級歌手，已在網路掀起討論聲浪；第二波卡司將延續熱度，為跨年夜帶來高潮。12月12日記者會除了揭曉神秘韓團，還有舞思愛現場演唱小彩蛋，民眾可透過官方平台直播，掌握年度最熱跨年盛事第一手資訊。
