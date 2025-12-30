雲林跨年晚會雙主場 虎尾、古坑多處交管 (圖)

社會中心／葉為襄、王毓珺、李澤民、吳培嘉 新北報導繼續帶您追蹤，昨天（27日）發生在新北市五股外寮路的驚悚意外！19歲的余姓男子當兵前，到搬家公司打工一個月，沒想到，和雇主一起搬家時，被重達200公斤的水晶洞砸到頭部，導致後腦勺凹陷、失血過多，送醫後不治，下午（28日）遺體相驗，家屬痛哭，質疑雇主沒有投勞健保，怎麼會讓新手去搬這麼重的物品。余姓死者媽媽痛訴到醫院的時候他已經OCHA，所以我想要知道說，這到底一個多小時的時間，到底發生了什麼事情，兒子就這樣子就沒有了，她哭紅雙眼，到殯儀館相驗兒子遺體，怎麼都沒想過，年僅19歲的寶貝兒子，入伍前短期到搬家公司打工，卻從此天人永隔。年僅19歲余姓男子入伍前短期到搬家公司打工卻喪命。(圖/民視新聞網)意外就發生在一瞬間，週六中午12點，19歲余姓工人和26歲的蔡姓同事，站在貨車下方，當時46歲的余姓雇主，站在車上，要把跟170公分成人高的水晶洞、寬60公分，重達200公斤，不料，水晶洞突然倒塌，19歲余姓工人後腦勺被砸出凹洞，血流不止，送醫不治，檢警介入調查，不只媽媽質疑，姐姐也指控搬家公司，防護措施有問題。年僅19歲余姓男子入伍前短期到搬家公司打工卻喪命。(圖/民視新聞網)余姓死者姐姐更補充水晶洞它本身這麼重，為什麼都沒有想過說要用機器，或者是用更多的人力去處理，就是都沒有做事前評估，才會發生這樣的事情。余姓死者媽媽認為他兒子才19歲，可是卻把一個這麼危險的東西，讓他去執行，希望兒子這次犧牲的時候，因為知道現在有很多的雇主，他們是沒有幫勞工保勞健保的，因為兒子也是，希望說相關單位可以重視這件事情。余姓死者母親根本無法接受，19歲兒子沒被投保勞健保，等於工作沒保障，雇主疑似違法，還要員工自行加保工會，家屬嚴肅要求政府得加強工安和勞動檢查，避免類似事件再度發生。原文出處：搬２００公斤水晶洞遭砸慘死！ 母淚訴１９歲兒「沒保勞健保」 更多民視新聞報導嘴邱喊「好想殺人」慘了！男竟揚言到處砍 2網友遭逮身分曝光桃園女「人肉佔車位」被教育！駕駛啥都沒說直接倒車 她嚇到躲開19歲搬家工人搬貨遭水晶洞砸爆頭 送醫搶救不治

