雲林跨年晚會 獨家韓團演出

▲雲林縣政府十二日舉辦跨年晚會宣傳記者會，張麗善縣長親自公開最重磅卡司，相約粉絲們一起跨年點亮雲林。（記者劉春生攝）

全台跨年卡司陣容紛紛出爐，雲林縣政府十二日舉辦跨年晚會宣傳記者會，先前保密到家的最重磅卡司，由張麗善縣長親自公開，正是眾所期盼韓團人氣韓團「HIGHLIGHT」，現場還特別獨家播放「HIGHLIGHT」錄製給粉絲們的影片。「HIGHLIGHT」今年亞洲巡迴演唱在七個城市與粉絲見面，海外巡迴首場來到台北站，今年歲末獨家在雲林演出，以實際行動兌現他們和台灣粉絲的約定，相約粉絲們一起跨年點亮雲林。張麗善縣長歡迎全台灣所有鄉親來雲林縣一起跨年送走二零二五年，迎接新的二零二六年到來。

韓國男團「HIGHLIGHT」現任成員有尹斗俊、梁耀燮、李起光及孫東雲，為二代男團至今帥氣不減反增的Oppa們，狀態更好到持續不停漲粉；繼二零二四高流、二零二五北流專場演唱會後，「神秘韓團」跨年獨家開唱獻給雲林。「HIGHLIGHT」被稱為偶像教科書等級，就算是激烈唱跳的舞蹈也唱得超好，根本就像吞CD一般的神級，四名團員將會全員到齊來到雲林。

眾所期待之下，雲林縣今年度終於要舉辦自己的跨年晚會。張麗善縣長表示，睽違十二年雲林再度舉辦大型跨年晚會，今年挾著超重磅的強大卡司，要讓全國民眾更認識雲林。晚會主題定調為「Lightup Yunlin電光跨年點亮未來」，其中Lightup傳達了對二零二六年永續、數位與健康的期許，以及未來的雲林有更多創意和創新作法。

張麗善縣長同時歡迎大家提前一天來到雲林，吃美食、賞美景，一起跨年後，到西螺大橋迎接新年第一道曙光，或至北港朝天宮參加元旦升旗健走拜拜祈福，祈求新的一年都能夠平安健康。文化觀光處陳璧君處長表示，今年跨年晚會邀請到羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組以及「HIGHLIGHT」等重磅卡司開唱。