雲林跨年煙火播烏龍派出所配樂爆紅 網友笑瘋

（記者周德瑄／綜合報導）雲林縣政府在2026年元旦凌晨迎來驚喜，睽違12年的雲林跨年晚會吸引超過2萬人共襄盛舉。在與韓團HIGHLIGHT倒數後的煙火秀中，現場竟播放經典動畫烏龍派出所配樂，讓原本感人的煙火瞬間充滿兩津勘吉的搞笑風格。這段配樂引發全台網友瘋傳，紛紛驚呼是最強迷因，成功讓雲林成為社群熱議焦點。

圖／煙火倒數時刻，現場竟播放烏龍派出所配樂，搞笑氣氛席捲社群（翻攝張麗善臉書）。

睽違12年再度舉辦大型跨年晚會的雲林縣，在2025年最後一刻於縣立田徑場點燃熱情。現場除了有強大卡司輪番獻唱，最令網友震驚的是倒數後的煙火配樂。當6分鐘的半環場煙火升空時，背景音樂竟然選用動畫烏龍派出所的經典旋律，讓原本溫馨的跨年氣氛瞬間變身迷因現場。不少網友開玩笑說，音樂一響起就感覺兩津勘吉會騎著腳踏車衝上台大喊閃啦閃啦，這種反差感也讓雲林跨年意外在社群平台爆紅。

雲林縣副縣長陳璧君隨後透過社群媒體大方回應，表示這首神曲是2026年雲林送給全台灣的第一個迷因。她透露這一切都是預先安排好的巧思，目的是希望讓大家能一路笑著進入2026年。晚會現場湧入超過2萬名粉絲，由周湯豪擔任開場嘉賓，隨後吳卓源、艾怡良等11組藝人接力演出。韓團HIGHLIGHT更在跨年倒數時刻現身與民眾互動，煙火結束後則由羅志祥壓軸演出7首曲目，媲美售票演唱會的規格讓雲林民眾直呼過癮。

除了演出精采，藝人們也展現親民的一面。周湯豪在演唱結束後透露自己非常想吃當地的魷魚羹，展現對雲林美食的熱愛。縣府指出這場活動籌備長達半年，從安全規劃到交通接駁都以最高規格處理，即便現場接近滿場，秩序依舊維持良好。許多網路創作者也分享了煙火片段，認為這場不按牌理出牌的音樂選擇雖然鬧，卻極具記憶點，甚至有網友表示以為煙火秀要毀了，結果卻是笑到肚子痛的最強創意。

