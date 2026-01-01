雲林跨年煙火竟配《烏龍派出所》BGM 全場傻眼後爆笑：感覺所長在追兩津

2026 年雲林縣跨年晚會在縣立田徑場舉行，吸引超過 2 萬名民眾到場同歡。活動安排 11 組藝人輪番演出，包括周湯豪、羅志祥、艾怡良、吳卓源、甜約翰、慢慢說、西屯純愛組與韓團 HIGHLIGHT 等人氣卡司，在倒數迎接新年時，則由韓團 HIGHLIGHT 與眾人一同倒數，隨後施放長達 6 分多鐘的煙火，但沒想到出來的卻是《烏龍派出所》的配樂，引起現場觀眾與網友都大爆笑。

沒人想到跨年煙火竟然放了一個這麼搞笑的BGM（圖源：烏龍派出所）

然而在煙火第一首背景音樂響起時，卻引起全場與線上直播觀眾爆笑，因為沒想到播放的 BGM 是日本經典動畫《烏龍派出所》的配樂，而非傳統跨年煙火常見的曲風。這意外的音樂選曲引發網路熱議，甚至讓不少網友一度誤以為現場出了差錯。後續有網友於 Threads 上傳片段後爆紅，不少人笑說：「到底是誰提議播這個的」、「我以為雲林煙火要完蛋了」、「感覺所長在追兩津」、「這是真的嗎？」、「這是什麼烏龍派出所2026跨年特別篇嗎？」、「我願稱雲林為今年最強」、「怎麼沒有兩津跟本田被煙火炸的畫面」、「超級好笑 瘋掉」。

對此，雲林縣政府副縣長陳璧君表示，其實這首配樂是經過挑選後決定採用，並刻意安排中間短暫停頓，希望營造輕鬆、歡樂的氣氛迎接新年；她甚至笑稱這將會是 2026 年第一個「迷因」瞬間。雲林縣政府強調整場活動按既定流程進行，目的就是讓民眾從倒數到煙火秀都帶著笑容進入新的一年。