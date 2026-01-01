雲林跨年煙火跑出「這首BGM」！全場笑瘋：以為要完蛋了

雲林縣跨年晚會煙火搭配《烏龍派出所》配樂，讓網友覺得很有趣。雲林縣政府提供



各地跨年晚會花招百出，雲林縣施放煙火時，背景音樂突然響起經典漫畫《烏龍派出所》的熱血主題曲，逗趣曲調讓網友笑瘋，「放出來以為要完蛋了」。

雲林睽違12年舉辦跨年晚會，安排11組卡司，包括周湯豪、羅志祥、吳卓源等人，吸引超過2萬人到場，最後伴隨著6分鐘的半環場煙火施放，共同喜迎2026。

正當眾人熱情倒數，欣賞燦爛煙火時，現場突然響起《烏龍派出所》的主題曲，接著中間突然停頓數秒，再繼續施放，給足驚喜。

網友笑說，「雲林縣政府太狠了」、「我以為阿兩要騎腳踏車出來載HIGHLIGHT了」、「超好笑，音樂一出來，感覺所長在追兩津」、「雲林跨年煙火的音樂是烏龍派出所 BGM，快笑死」、「我不行了，雲林的跨年煙火直播片段我滑到一次笑三次」、「今年跨年冠軍給到『雲林』，火給我配烏龍派出所音樂真的頂」。

籌辦的副縣長陳璧君表示，「音樂有挑過」，煙火中間停頓也是刻意安排，希望營造輕鬆愉快的氛圍。

