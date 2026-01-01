雲林跨年煙火配樂放《烏龍派出所》爆紅 縣府曝主因「特別挑過」

【緯來新聞網】雲林縣政府於縣立田徑場舉辦「2026雲林跨年晚會」，現場吸引超過2萬人參與，就在倒數施放跨年煙火時，現場卻響起日本動漫《烏龍派出所》配樂，讓現場民眾誤以為是「放錯歌」，對此，雲林縣則說明煙火配樂是特別挑選過的，就是為了給民眾一個驚喜。

2026年雲林跨年活動邀請11組藝人接續登台，包括歌手周湯豪、羅志祥、艾怡良、吳卓源、樂團甜約翰、慢慢說、西屯純愛組，以及韓國男子團體HIGHLIGHT。跨年倒數時段由HIGHLIGHT帶領觀眾迎接新年，隨後施放長達6分鐘的煙火。



煙火施放時背景音樂播放日本動畫《烏龍派出所》主題配樂，因選曲風格與跨年氛圍差異明顯，引發現場觀眾與線上觀眾爆笑，影片經網友上傳至Threads後引起廣泛討論。部分留言指出對音樂搭配感到驚訝，亦有人誤以為出現播放錯誤。



針對配樂選擇，雲林縣政府副縣長陳璧君表示，此為經過事前評估後刻意安排，並在樂曲中段設計短暫停頓，旨在以幽默方式營造輕鬆氣氛。她指出，希望藉此為新年增添笑聲，也是希望讓現場民眾又驚又喜才選擇此配樂。

