雲林跨年第二波卡司公開 六大唱將登場預告12/12揭曉神祕韓團

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】睽違12年重新登場的雲林跨年晚會，今年將在全新啟用的雲林縣立田徑場舉行。繼首波卡司引起熱烈回響後，雲林縣政府1日公布第二波演出陣容，包括 AcQUA源少年、薛恩Sean、吳卓源、慢慢說、甜約翰 Sweet John、西屯純愛組等六組深受年輕族群喜愛的歌手與樂團。縣府並預告，外界高度期待的神祕韓團將於12月12日由縣長張麗善親自公開，勢必再掀話題高潮。

雲林縣政府1日公布第二波演出陣容，包括AcQUA源少年、薛恩Sean、吳卓源、慢慢說、甜約翰Sweet John、西屯純愛組等六組深受年輕族群喜愛的歌手與樂團。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

首次到雲林開唱的 R&B 女神吳卓源，以魅惑嗓音及高人氣吸引眾多粉絲支持，她表示非常期待與雲林觀眾跨年相見。金曲獎最佳演唱組合「慢慢說」也將久違合體，主唱點點與沈志方準備以熟悉的默契再度站上舞台，帶來感動演出。

廣告 廣告

雲林縣政府1日公布第二波演出陣容，包括AcQUA源少年、薛恩Sean、吳卓源、慢慢說、甜約翰Sweet John、西屯純愛組等六組深受年輕族群喜愛的歌手與樂團。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

熱度同樣不減的甜約翰 Sweet John，今年曾在雲西海洋音樂季獻唱，溫柔療癒的旋律深受雲林樂迷喜愛。此次跨年將帶來不同於夏季的全新曲目與編制，承諾以更 Chill 的氛圍陪伴雲林迎向新年。而連續兩年來到雲林演出的「西屯純愛組」，也將以獨特的嘻哈風格與幽默詞韻點燃跨年夜，向雲林土地致敬。

雲林縣政府1日公布第二波演出陣容，包括AcQUA源少年、薛恩Sean、吳卓源、慢慢說、甜約翰Sweet John、西屯純愛組等六組深受年輕族群喜愛的歌手與樂團。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

人氣男團 AcQUA 源少年則宣布將以全員到齊的陣容登台演出，成員須弘道將特別從美國返台合體，讓粉絲們格外期待。來自男團 C.T.O 的薛恩，將以個人身分帶來全新音樂計畫，以渾厚中低音與能量舞蹈展現蛻變後的魅力。

雲林縣長張麗善表示，今年跨年晚會將呈現多元曲風，包括嘻哈、R&B、搖滚與甜美抒情等，盼民眾能在雲林享受不同層次的音樂氛圍。她也強調，外界討論度極高的「神秘韓團」將於12月12日上午9時在縣府記者會公布，內容保密到家，敬請期待。

雲林縣政府1日公布第二波演出陣容，包括AcQUA源少年、薛恩Sean、吳卓源、慢慢說、甜約翰Sweet John、西屯純愛組等六組深受年輕族群喜愛的歌手與樂團。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

文化觀光處長陳璧君補充，首波卡司已包括羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛等重量級歌手，第二波名單將讓跨年氣氛再度升溫。12月12日的跨年記者會除邀請舞思愛獻唱，也安排韓團帶來驚喜互動，歡迎民眾及粉絲透過「雲林縣政府文化觀光處」與「慢遊雲林」網站與粉絲專頁同步掌握最新資訊。

今年雲林跨年晚會卡司陣容堅強、活動內容豐富，勢必成為全台跨年夜最具話題的盛事之一。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！