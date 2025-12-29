雲林跨年維安演練實兵上場 600警力守護晚會

雲林縣政府因應跨年晚會，29日在雲林縣立田徑場進行實兵維安演練，入場人數將控制在1萬6000人以下。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善因應即將到來的跨年觀光人潮，29日率各局處於雲林縣立田徑場進行實兵維安演練，要求縣府團隊「繃緊神經、嚴陣以待」，演練過程模擬歹徒持刀情況。張麗善強調縣府已做好萬全準備，將以最嚴謹的態度確保活動安全順利，縣警局則表示已安排600餘名警、民力，維持田徑場與劍湖山的跨年晚會秩序。

維安演練由張麗善主持，沙盤推演跨年晚會當日田徑場內有騷動狀況，一名男子突朝跨年人群丟擲鞭炮，並掏出短刀揮舞攻擊人群。現場人員立即回報指揮中心，指揮中心通報控台、舞台及各單位，主辦單位節目組中斷電視轉播畫面，並回報指揮中心評估是否繼續演出，同時以廣播加強人群疏散，並由工作人員安撫驚恐群眾。

廣告 廣告

雲林縣政府因應跨年晚會，29日在雲林縣立田徑場進行實兵維安演練，入場人數將控制在1萬6000人以下。（張朝欣攝）

警察局則出動小區安維組到場，男子不聽制止與警方僵持，在帶隊官口令下，以優勢警力將歹徒制伏並上銬逮捕，帶至警察分局偵辦，現場由特殊警力持長槍接續維安警戒。因緊急事故導致人員躁動發生推擠，計有5名現場民眾擦挫傷，演練過程緊湊、情境逼真。

張麗善表示，日前台北市傳出鬧區隨機持刀攻擊案，震驚全台，縣府已針對現場安防、動線規畫、應變機制等細節提出完整執行方案，力求跨年晚會平安舉行。雲林縣立田徑場最多容納人數約2萬人，入場人數將控制在1萬6000人以下，警察局也會增加警察能見度，並派便衣警察穿插人群中。

縣府指出，雲林縣跨年晚會將於12月31日晚間於雲林縣立田徑場舉行，下午4點開放入場，晚間6點活動正式展開，採免門票免費自由入場，出入口為田徑場1、2、4號門，為保障藝人與觀眾的人身安全，進入場館前須配合安全檢查。

更多中時新聞網報導

朴敘俊停工1年 《等待京道》找回熱情

棒球》城島喜納耶誕禮 經典賽開綠燈

古天樂林峯重唱《尋秦記》主題曲掀回憶殺