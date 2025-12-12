雲林跨年韓團HIGHLIGHT領軍登場 重磅獨家開唱吸引全台粉絲朝聖

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣今年跨年活動祭出全台最大驚喜。縣府今（12）日舉行跨年晚會宣傳記者會，張麗善縣長正式公布今年最矚目的壓軸卡司—韓國人氣男團「HIGHLIGHT」。官方更首次獨家播放該團錄製給粉絲的影片，消息一出立即引發全台粉絲暴動，勢必掀起跨年夜最強追星潮。

雲林縣跨年晚會由張麗善縣長親自公開最重磅卡司，正是眾所期盼韓團人氣韓團「HIGHLIGHT」，相約粉絲們一起跨年點亮雲林。（圖／記者蘇榮泉攝）



HIGHLIGHT由尹斗俊、梁耀燮、李起光及孫東雲組成，是活躍至今的韓國二代男團代表，今年完成亞洲巡迴演唱會並在台北舉行海外首站專場。跨年獨家獻給雲林，也象徵團員兌現與台灣粉絲的承諾，將於12月31日全員到齊登台演出。

藝人_Highlight。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

今年是雲林睽違12年再次舉辦跨年晚會，主題定為「Light up Yunlin 電光跨年 點亮未來」，象徵永續、數位及健康的期許。張麗善縣長指出，「Light up」也呼應韓團HIGHLIGHT之名，象徵最亮眼的存在，期盼以跨年活動凝聚地方能量，展現雲林文化與創意。

12日上午於縣府親民空間跨年記者會，金曲才女舞思愛蒞臨獻唱。（圖／記者蘇榮泉攝）

文化觀光處陳璧君處長表示，本次跨年卡司陣容強大，共邀11組藝人輪番演出，包括羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組及HIGHLIGHT，堪稱史上最豪華陣容。

今年跨年晚會將於雲林縣立田徑場開唱，主打免門票入場，並首次推出半環場弧形煙火秀。活動自晚間6時起於縣府臉書、YouTube及八大電視YouTube直播，晚間8時由八大綜合台獨家轉播。

張麗善縣長指出，「Light up」也呼應韓團HIGHLIGHT之名，象徵最亮眼的存在，期盼以跨年活動凝聚地方能量，展現雲林文化與創意。（圖／記者蘇榮泉攝）

配合跨年盛事，縣府同步規劃市集、景點串聯與農特產推廣活動，現場可容納2萬人以上，鄰近高鐵雲林站，交通便利，周邊備有大量停車空間，活動當日將實施交通管制並於下午4時開放入場。

縣府公告停車場及進入會場資訊，雲林都將以最熱情、最亮眼的方式迎接2026年的到來。（圖／記者蘇榮泉攝）



雲林也推出「跨年＋旅遊」主題遊程，邀請民眾白天遊景點、晚上看晚會。縣府整合「雲林100景」與「雲林100碗」美食推薦，從鰻魚飯、鴨肉飯到特色甜點虎月燒、地瓜瑞士捲，打造高CP值慢遊攻略。

（圖／記者蘇榮泉攝）



此外，縣府推薦三大風格遊程：

一、「雲中朝聖大道」結合糖都嘉年華與多場深度走讀、甜品體驗；

二、「雲東森呼吸」在草嶺、石壁享受森林療癒；

三、「雲西幸福公路」至北港朝天宮、拱範宮祈福並品嚐海線料理。

（圖／記者蘇榮泉攝）



多家旅宿同步推出住房優惠，跨年後還可參加1月1日元旦升旗與健走活動。冬季雲林美景也不缺席，包括虎尾、林內多處落羽松秘境將迎來最美季節，明年2月草嶺櫻花季也將接續登場。

（圖／記者蘇榮泉攝）





縣府呼籲全國民眾：「跨年首選雲林！」無論追星、旅遊或品味美食，雲林都將以最熱情、最亮眼的方式迎接2026年的到來。

