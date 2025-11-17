雲林跨年預告將有神祕韓團！羅志祥、周湯豪、艾怡良確定雲林開唱！台中跨年、南投清境、麗寶跨年…中部跨年活動卡司、時間地點、轉播、煙火一次看
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，麗寶樂園每年除了有華麗的煙火秀，演出藝人也相當亮眼，首播卡司公開金曲樂團「宇宙人」、潮流唱作人「Marz23」，以及人氣樂團「美秀集團」擔任壓軸，三組卡司要陪伴民眾一起熱情迎接2026！雲林跨年首波卡司包括羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛，並預告將邀請韓星登台！台中跨年、南投清境、劍湖山…等跨年晚會資訊尚未公布，更多中部地區跨年活動將持續更新，期待更多明星藝人陪伴中部民眾一起跨年吧！
2026台中麗寶跨年｜2026包你發 麗寶跨年演唱會
2026年麗寶樂園跨年晚會《2026包你發 麗寶跨年演唱會》由三立電視主辦，11/10公布首波卡司，包括金曲樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」，以及潮流唱作人「Marz23」接力開唱，陪伴逾十萬名遊客迎接2026！特別的是，宇宙人與Marz23都將在年底攻上小巨蛋，屆時能否看到濃縮版精華登上跨年舞台，也令大家期待！
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：宇宙人、美秀集團（壓軸）、MARZ 23…陸續公布中
直播 / 轉播：三立
2026雲林跨年｜電光跨年✧點亮未來
雲林今年跨年晚會《電光跨年✧點亮未來》確定在雲林田徑場舉辦，近日公布首波卡司，包括「亞洲舞王」羅志祥、「靈魂歌后」艾怡良、周湯豪、舞思愛等，此外也預告將有「獨家韓流」登入雲林相約倒數，引起網友推測究竟會是哪一組韓團藝人！此外今年雲林跨年將安排半環場弧形煙火點亮夜空，有音樂有煙火，要陪伴雲林鄉親一起迎接2026！
時間：2025/12/31（三）18:00～00:30
地點：雲林縣立田徑場
主持人：待公布
藝人卡司：羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛
直播 / 轉播：八大綜合台 獨家轉播
2026台中跨年｜待公布
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
直播 / 轉播：待公布
2026南投跨年｜待公布
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
直播 / 轉播：待公布
⭐ 全台跨年活動、跨年煙火 時間地點、轉播資訊懶人包一次看！
●【北部跨年活動】台北跨年、101煙火、桃園、新竹、宜蘭
●【中部跨年活動】台中跨年、麗寶、南投清境、雲林劍湖山
●【南部跨年活動】高雄跨年、台南、夢時代、屏東
●【東部跨年活動】台東跨年、花蓮、金門、馬祖
●【跨年演唱會懶人包】蔡依林、五月天、陳昇
