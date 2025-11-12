雲林路口驚悚車禍！轎車失控連車帶人衝店釀4傷 監視器畫面曝光
雲林縣北港鎮11日晚間發生一起驚險車禍，1名邱姓女子駕駛轎車行經民享路與吉祥路口時，與另1輛吳姓男子駕駛的轎車發生擦撞，失控衝撞路旁店家，將正站在門口閒聊的3男1女撞入店內，現場情況驚悚玻璃破碎、門框變形，讓人目睹後心驚膽跳。
事發當時，受害者正在店門口聊天，未料下1秒就被失控車輛撞進店內，連停放的機車也被撞翻，現場1片混亂。警消接獲報案後迅速趕往現場，將4人送醫治療，所幸經診斷皆為輕傷，無生命危險，未有人被車輛捲入底下。
警方調查指出，邱女駕車先將吳男駕駛的轎車保險桿撞掉後，失控左轉撞入店家，造成李姓女子及3名男性受傷。初步酒測結果雙方駕駛均為0，排除酒駕因素，詳細肇事原因仍需進一步釐清。
當地民眾表示，這段路口車流頻繁，且無號誌設置，提醒用路人務必減速慢行，注意周遭行人與車輛動態，以避免意外發生。警方也呼籲，經過無號誌路口時應保持警覺，確保自身及他人行車安全。
