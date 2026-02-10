雲林身心障礙養護中心歲末年歡 攜手服務對象「天馬行空」迎新年

為迎接歲末佳節，雲林縣身心障礙養護中心今舉辦「天馬行空」歲末年歡活動。（雲林縣身心障礙養護中心提供）

再過幾天農曆新年即將到來，雲林縣身心障礙養護中心今（10）日於縣府社會處身障大樓舉辦「歲末年歡」活動，主題為「天馬行空」，不僅找來千歲公益綜藝樂團演出，服務對象也展現音樂課程練習的成果，整個活動在祝福與歡喜中，畫下美好的句點。

為迎接歲末佳節，雲林縣身心障礙養護中心今舉辦「天馬行空」歲末年歡活動。（雲林縣身心障礙養護中心提供）

為迎接歲末佳節，雲林縣身心障礙養護中心今舉辦「天馬行空」歲末年歡活動，除了服務對象外，也找來家屬一同歡慶。活動中社會處長林文志、議員陳芳盈、議員賴淑娞及議員張維心等人都到場關心與支持，也讓活動增添溫暖與鼓勵。

廣告 廣告

為迎接歲末佳節，雲林縣身心障礙養護中心今舉辦「天馬行空」歲末年歡活動。（雲林縣身心障礙養護中心提供）

這次活動由千歲公益綜藝樂團帶來演出，服務對象也展現音樂課程練習的成果，演出3首大眾耳熟能詳的曲目，當中也包括功夫扇表演、手語歌曲及中心服務對象最為拿手的打擊樂演出。

為迎接歲末佳節，雲林縣身心障礙養護中心今舉辦「天馬行空」歲末年歡活動。（雲林縣身心障礙養護中心提供）

除了表演者與服務對象的相互交流，服務對象的家屬也一同體驗了這場溫暖的歲末團圓，大家就在這樣的氛圍下，迎接即將到來新年，最後活動在眾人的祝福、歡笑中，畫下美好的句點。

更多鏡週刊報導

高金素梅遭大動作搜索 陳揮文分析：檢方有一定把握才會動手

網友提賈永婕以前po文「很假掰」 本尊親自回應被讚爆

坤達閃兵後首度在YT露面 哽咽：做錯了會好好面對