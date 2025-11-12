雲林車禍轎車失控衝民宅 四人受傷送醫
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣北港鎮11日晚間發生一起嚴重車禍，地點位於民享路與吉祥路口。晚間八點二十九分，一輛白色轎車與白色休旅車於路口發生猛烈碰撞，衝擊力道之大，導致其中一輛車失控衝入路旁民宅，造成四名在門口聊天的民眾受傷，現場一片混亂。
北港警分局調查指出，當時邱姓女子駕駛自小客車，沿民享路行駛時，與由吳姓男子駕駛、正通過路口的休旅車發生擦撞。邱女座車遭撞後方向失控，直接衝入民宅店面前方，波及正在店外的李姓女子等4人（1女3男）。警方表示，傷者均為輕傷，已分別送往中國醫藥大學北港附設醫院治療，所幸皆無生命危險。
目擊居民表示，撞擊聲響震耳欲聾，現場如爆炸般巨響，民宅鐵門被撞變形，玻璃碎裂四散，屋內部分機具與貨架遭撞翻。當時屋內兩名店員亦受波及擦傷，但意識清楚。被撞休旅車駕駛為一名中年婦人，與其兒子同行返家途中，兩人僅受驚嚇未受傷。
北港警分局與消防人員獲報後迅速趕抵現場，封鎖道路並進行交通疏導及傷患送醫。警方初步檢測雙方駕駛酒測值均為0.00mg/L，排除酒駕可能。目前正調閱路口監視器及進行車輛鑑識，以釐清事故原因與責任歸屬。
警方提醒，民享路與吉祥路口為北港鎮主要幹道之一，夜間車流量仍大，呼籲駕駛人夜間減速慢行、注意路口號誌與來車動向，以免憾事重演。
