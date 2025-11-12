雲林轎車「飛彈式」失控暴衝撞店家 4路人遭撞噴險被輾 驚悚畫面曝
記者潘靚緯／雲林報導
雲林縣北港鎮昨(11)日晚間發生一起車禍，一名邱姓女子開車通過民享、吉祥路口時，與另一輛轎車發生碰撞後，失控撞進路旁一間店，當時店門口站著4位民眾正在聊天，首當其衝全被車子撞進店內，警消獲報到場後，緊急將受傷的4人送醫，幸好僅受到輕傷並無大礙，詳細肇事原因有待進一步釐清。
店家門口的監視器，拍下車禍發生的驚悚瞬間。當時有3男1女站在店門口聊天，先是聽到碰撞聲往外查看，下一秒白色轎車卻失控暴衝，連同4位民眾與停放在門口的機車，像是保齡球瓶般全部撞進店裡，大門玻璃碎裂一地，連門框都變形，現場一片狼藉。
警方表示，邱姓女子駕駛轎車行經沒有交通號誌的路口時，先是與吳姓男子駕駛的轎車擦撞，撞斷對方的保險桿之後，再失控左轉高速撞進店家，造成站在門口的李姓女子等4人受傷。警消獲報到場時，4人意識清醒，幸運都僅受到輕傷，無人被捲入車底，4人被送往國醫藥大學北港附設醫院救治，所幸無生命危險。
警方初步調查，雙方駕駛人酒測值皆為0，推測是女駕駛發生擦撞後，一時緊張踩錯油門失控撞進店內，呼籲民眾行經無號誌路口，應減速慢行，並注意周邊人車動態，以維護自身及其他用路人行車安全。
