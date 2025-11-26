雲林辦豬肉品促銷活動 挺產業、穩定價格 (圖)

2025六本木聖誕已在11/4點燈，400公尺燈海大道讓六本木化身銀白世界，而六本木新城聖誕市集也於日前11/22展開，今年Mazda參加並展出MX-5，同時打造舞台供民眾拍照打卡。11/4～12/25的東京聖誕活動六本木新城欅坂照明已點燈，超過90萬顆、長達400公尺的燈海讓六本木變成雪與藍浪漫世界，除了浪漫燈海大道，今年第19屆的六本木新城聖誕市集2025也在11/22展出(11/22～12/25)，聖誕市集除有十間店家帶來熱紅酒、香腸等道地德國美食外，身為贊助商之一的Mazda也加入展出，由於今年聖誕市集主題為「我們跳恰恰舞吧」，因此Mazda則於是現場展出MX-5呼應主題，同時也打造聖誕裝置舞台供參觀民眾拍照打卡，期間有去東京六本木的可以去參觀感受聖誕歡樂氣氛。東京六本木新城欅坂照明日期為11/4~12/25。六本木新城聖誕市集2025也於11/22展出(11/22～12/25)。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》

Carture 車勢文化 ・ 1 天前