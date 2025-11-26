雲林辦豬肉品促銷活動 挺產業、穩定價格

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）活豬7日起恢復拍賣及屠宰，雲林縣肉品市場連續多日開紅盤，但近2天價格下跌，雲林縣長張麗善今天鼓勵民眾多吃國產豬，挺產業、穩定價格，多家肉商也推出豬肉禮盒促銷。

雲林縣農業處今天舉辦「豚饗雲林・豬市大吉」雲林優質豬肉推廣活動，張麗善示範豬肉料理，展示豬肉的新鮮與多樣料理方式，同時跟現場的業者下訂，用行動挺產業，希望藉由行銷推廣活動，強化民眾對雲林優質豬肉的信心，穩定市場價格。

今年10月22日台灣出現首例非洲豬瘟案例，中央公告全國豬隻禁運禁宰15日，7日起恢復屠宰，市場豬隻供應增加；根據雲林縣肉品市場交易行情，7日平均價格每公斤新台幣98.92元，今天則是88.55元。

張麗善表示，雲林縣是台灣重要的養豬產地，飼養頭數居全國之冠，為雲林創造253億元產值，雲林縣在民國107年全面禁止廚餘養豬，並有完善的廚餘去化措施，從根本杜絕疫情發生；縣府積極輔導養豬戶提升飼養環境及疫病防治能力，並嚴格豬肉食品安全，讓民眾安心購買、食用。

雲林縣養豬協會理事長吳英吉說，配合非洲豬瘟防疫，所有活體豬都禁運、禁宰15天，解封時豬價開紅盤，這2天價格跌破90元大關，豬農希望價格能維持每公斤90元以上，不要低於成本價。

雲林縣肉品市場、農場晃晃、陞煇食品股份有限公司等業者推出豬肉箱與多款加工產品，在電商平台進行促銷。

雲林縣農業處長魏勝德指出，除了業者推促銷活動外，縣府在12月6日舉辦「雲林滷肉飯節」，當天有15到20攤民間高手、神級滷肉飯店家，還有豬肉業者展售，邀請民眾屆時到綠色隧道一同享用雲林神級滷肉飯。（編輯：李淑華）1141126