雲林農情通App升級 打造智慧入口

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雲林農情通App正式升級，打造雲林農業專屬行動智慧入口。（記者劉春生攝）

▲雲林農情通App正式升級，打造雲林農業專屬行動智慧入口。（記者劉春生攝）

雲林縣政府持續推動農業數位轉型，「雲林數位農業行動平台」再進化升級為「雲林農情通App」，縣長張麗善日昨率副縣長陳璧君、農業處長魏勝德出席於縣府親民大廳所舉辦成果發表說明會，偕同易圖科技股份有限公司董事長葉美伶、雲林縣農會總幹事陳志揚、各鄉鎮市農會、雲林縣青農聯誼會會長陳炳洲、副會長陳彥廷、青農代表及農業處數位種子講師共同見證雲林農業數位治理重要里程碑。

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縣長張麗善表示，「雲林農情通App」以打造「雲林農業專屬行動智慧入口」為核心目標，整合在地農業氣象、農業環境監測、生產資訊、智慧農場案例及農政服務等資源，建構農民一機在手即可掌握農情資訊的行動平台，協助農民即時掌握農業變化，更省時、省力、省工，提升農事管理與經營決策效率。

張麗善縣長指出，雲林是全國重要農業大縣，面對氣候變遷、極端天氣及農業經營模式快速轉變，農業發展除了仰賴生產技術，更需要即時、精準且貼近在地需求的數位資訊支援。「雲林農業的未來在青農，農業的希望在科技」，縣府近年來積極推動智慧農業與農業數位化，除建置「雲林數位農業行動平台」與「雲林農情通」官方LINE帳號，為方便使用，更進一步將兩者整合，希望透過「雲林農情通App」，讓農民利用手機即可快速掌握農業氣象、農產價格、防災預警及農政資訊，真正讓智慧農業走入田間、融入農民日常。

農業處長魏勝德表示，「雲林農情通App」不只是資訊查詢工具，更是串聯農政資源、農業氣象與農民需求的重要數位平台，App也導入即時通知與主動推播機制，針對個人化農情訂閱、農業氣象警示及最新農政消息等內容，主動推送至使用者端，讓農民不必反覆查詢，即可即時掌握重要農業資訊，提升農事反應速度與資訊取得效率。