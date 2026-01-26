雲林農產前進波灣國際食品展 展現台灣農業重鎮進軍國際市場的堅強實力
中東地區規模最大的波灣食品展(Gulfood)，1月26日至30日在杜拜世博城舉辦，依據杜拜主辦單位表示，本次共有195國、8,500家廠商參展，其中雲林縣以「雲林良品」品牌前往參展，張麗善縣長特地帶領團隊，在駐杜拜辦事處陳俊吉處長陪同下，前往現場為參展業者加油打氣，希望透過國際專業展會平台深化與國際市場接軌，為雲林農產品拓展海外通路奠定關鍵基礎，展現雲林農業邁向國際化的具體行動力。
雲林縣是農業大縣，農業產值一年高達948億，主打「雲林良品 必屬精品」，在台灣已超過1萬2000個行銷點，並積極開拓海外市場，不只日本、韓國、新加坡、馬來西亞，今年更進軍波灣食品展，展現布局世界的決心。張麗善縣長表示，波灣地區為全球食品貿易與高端消費的重要樞紐，亦是清真食品與農產進口需求成長最快速的市場之一，此次雲林縣以「雲林良品」品牌做為參展主軸形象，重點展出具外銷潛力的生鮮蔬果及雞肉加工製品、各類常溫及冷凍產品，希望向國際買主展現雲林食品產業從原料到加工的整合能力。
中東地區規模最大的波灣食品展(Gulfood)，1月26日至30日在杜拜世博城舉辦，雲林縣共有22家廠商參展
張麗善縣長指出，此次參展業者之一為在地深耕農產加工產業多年的知名畜禽產公司「元進莊」，他們長期以台灣在地農產品為核心原料，結合現代化加工製程與嚴謹的品質管理體系，成功打造具市場辨識度之農產加工產品，是雲林農業由「產地優勢」逐步邁向「品牌輸出」的重要代表。此外，還有西螺在地業者「宜捷威科技股份有限公司」，宜捷威長期經營東南亞外銷市場，近年來與縣府合作已在星馬等地站穩腳步，穩定出口雲林及國產生鮮蔬果，今年更積極拓展中東市場，希望能夠更進一步擴大版圖，將國產優質產品外銷到中東地區。且此次配合雲林縣政府前往「波灣國際食品展」的，還有這幾年在縣府積極輔導之下，也取得清真認證的瑞春、丸莊醬油及鈺統食品、富懋食品、台旺食品、弘揚食品等等一同參與此次的食品展，除了清真認證之外，穆斯林友善的食品也有很大的市場。
中東、北非、南亞穆斯林市場，超過2.3兆美元龐大商機，是雲林縣必須努力突破的方向，透過波灣食品展，讓「雲林良品」成為台灣農業走向世界的重要代表
張縣長進一步表示，元進莊在產品研發、加工技術及食品安全控管方面具備成熟基礎，並持續強化包裝設計與市場定位，使產品能依不同國際市場需求彈性調整，展現高度市場適應性與國際競爭潛力。其主力產品類型涵蓋以台灣在地農產品為基礎之調理食品、即食加工品及常溫保存產品，兼顧傳統風味與現代消費趨勢，適合家庭日常、通路銷售及海外市場推廣，具備良好商品化條件與國際拓銷潛力，而宜捷威則著重在生鮮蔬果產品，透過穩定的冷鏈系統，保持蔬果的鮮度，兩者可以說是相輔相成，將雲林好產品推向國際市場。
宜捷威農產有限公司總經理林延蓉指出，新鮮農產品是有生命限度，此次以空運的方式將芭樂、茂谷柑及蜜棗帶到中東杜拜新市場試水溫，盼藉此增進台灣新鮮農產品能見度，以波灣食品展為跳板，吸引中東周邊國家買氣
元進莊董事長吳政憲說，中東波灣市場對食品安全、品質認證及供應穩定度高度重視，特別重視清真（Halal）相關規範。元進莊此次參展產品已取得 Halal 清真驗證，符合中東及穆斯林市場對食品原料、製程與管理制度的嚴格要求，展現雲林農產加工品進軍清真市場的完整準備度。同時，雲林農產品在原料來源透明、產地管理完善及加工品質控管等面向具備良好條件，透過具代表性的在地企業實際參展，能有效讓國際市場看見雲林農業的專業度與完整產業鏈實力。
中東波灣市場對食品安全、品質認證及供應穩定度高度重視，特別重視清真（Halal）相關規範。元進莊董事長吳政憲指出，元進莊此次參展產品已取得 Halal 清真驗證，盼讓國際市場看見雲林農業的專業度與完整產業鏈實力。
宜捷威農產有限公司總經理林延蓉指出，新鮮農產品是有生命限度，此次以空運的方式將芭樂、茂谷柑及蜜棗帶到中東杜拜，除了來到新市場試水溫，看看各國買家的反應之外，也期盼能印證雲林縣農業、農特展品技術水平提升，雲林縣已從東南亞市場，再邁向新紀元，希望藉由這次展會，增進台灣新鮮農產品能見度，以波灣食品展為跳板，吸引中東周邊國家，更加打開穆斯林市場。
駐杜拜辦事處處長陳俊吉歡迎張縣長率隊推廣清真食品到中東地區，他說，2026波灣食品展是世界非常重要食品展，這次雲林縣共有22家廠商參展，19家廠商經過清真認證，期盼台灣產品從杜拜開始，未來能推廣到其他GCC國家，讓中東地區民眾都能品嘗到台灣美好、好吃的優質食品。
此次除了元進莊及宜捷威農產公司之外，以親親蘆筍汁及牛奶花生出名，位於斗南的幸鑫食品，也帶著在非洲及中東很受歡迎的飲品參加波灣食品展，另外，在地設廠經營多年的飲料大廠黑松，也帶著非常適合中東氣候的各式飲料，來到食品展介紹給超需要解渴的朋友們認識，張縣長也率隊特地到攤位為業者加油打氣。張麗善縣長強調，此行帶領縣府團隊與指標性業者將台灣最優質農產品進軍中東地區，展現布局全球國際市場決心，同時透過波灣食品展希望了解穆斯林消費市場喜好，進而輔導縣內業者也能透過清真認證，打開中東市場一同邁向國際化，讓「雲林良品 必屬精品」與世界分享。
在地設廠經營多年的飲料大廠黑松，也帶著非常適合中東氣候的各式飲料，來到食品展介紹給超需要解渴的朋友們認識
農業處長魏勝德表示，參與波灣食品展不僅是產品曝光，更是與國際市場建立長期信任與合作關係的重要過程。縣府將持續扮演產業後盾角色，協助業者強化國際認證、深化品牌行銷策略並促進通路媒合，支持在地優質企業穩健進軍中東及其他國際市場，擴大雲林農產品的全球能見度，讓「雲林良品」成為台灣農業走向世界的重要代表。
