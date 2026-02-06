雲林迎新春年味十足 營造往昔過年街邊熱鬧景象 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】營造往昔過年歡樂氛圍和街景，雲林縣政府特別策劃自大年初一至初三（2月17日至19日）連續三天，在斗南順安宮及土庫馬光順安宮，結合傳統廟宇文化營造年味十足的春節熱鬧景象，邀請鄉親體驗道地雲林年節味。

雲林縣政府迎接115年金馬年，特別策劃以「馬躍龍門迎新春．社富民安慶豐年」為主軸的春節系列活動；係源於縣議員蔡東富和洪惠玲伉儷，去年為讓民眾回憶往昔過年的歡樂街道景象，大年初一在斗南順安宮馬祖廟前，建請縣府舉辦年味十足的市集活動，除安排攤商展售應節特產外，尚有往昔過年街邊常見的打珠仔台香腸攤等，讓民眾對往昔的年節活動添增印象和回憶。

縣長張麗善指出，歡喜過新年，歡迎大家春節期間來到雲林縣走春，也特別營造往昔過年的氛圍，從初一到初三，於山區的斗南順安宮及海區的土庫馬光順安宮規劃傳統市集，傳統童玩、彈珠檯、糖葫蘆、烤香腸等，也有藝人精彩表演，還可購買園遊券兌換摸彩券參加抽大獎，好吃又好玩。同時，可到斗南順安宮或土庫馬光順安宮來祈福拜拜，祈求馬年平安幸福。

活動現場除了精彩的闖關遊戲，更規劃了「創意市集」與「精彩表演」，將為現場增添驚喜與熱鬧氛圍。（圖／記者簡勇鵬攝）

張縣長表示，為與民眾分享新年祝福，春節期間將親自走訪宮廟發放開運福袋：2月16日（除夕）當天將前往馬光順安宮；2月18日（初二）則前往斗南順安宮。歡迎全國民眾春節期間暢遊雲林各景點，拜拜祈福、體驗創意遊戲、抱回驚喜大獎，在金馬年共創美好家庭回憶，在喜氣洋洋的氣氛中迎接嶄新的一年。

民政處長蕭德恕指出，今年迎新春活動特別以「親子同樂」為核心主軸，結合輕鬆有趣的互動益智遊戲設計，融入動腦、動手與肢體互動等元素，讓親子在歡笑與挑戰中增進默契。活動期間，民眾可至服務台領取闖關卡參與闖關活動，關卡設計包含：「鴻運當頭」：象徵新春好運連連。「馬力衝衝坡」：祝福家長與孩子活力滿滿、衝勁十足。「奔馳過新春」：寓意新年生活與事業皆順暢奔騰。凡完成指定闖關內容者，即可參加「好獎來趣投」活動獲得新春小禮物，為現場增添驚喜與熱鬧氛圍。

縣長張麗善陪同孩童體驗往昔常見的滑彈珠親子遊戲，此景目前已不多見了。（圖／記者簡勇鵬攝）

蕭德恕表示，除了精彩的闖關遊戲，活動現場更規劃了「創意市集」與「精彩表演」；邀請優秀的街頭藝人與表演團隊，用現代敘事語言為古樸廟埕注入新活力；市集則匯集在地特色好物，讓大家在祈福之餘也能一站式體驗雲林的豐饒產物。此外，活動同步推出結合園遊券之摸彩機制，民眾購買摸彩券除可於活動攤位消費外，更有機會抽中iPad、AirPods4、HomePod智慧音箱等多項大獎好禮。