雲林近25年首見「無明顯地層下陷區域」 縣府初判「這兩原因」助攻

雲林縣府召開地層下陷防治會議，根據水利署監測資料，雲林首度出現「無明顯地層下陷區域」。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府公布水利署今年縣內地層下陷觀測資料，今年因稻田轉旱作、水情豐沛等因素，25年來雲林首度出現「無明顯地層下陷區域」。縣府表示，將持續鼓勵農民轉作低耗水作物，以降低地下水抽取量，也會建請中央建議研議擴大範圍並提高補助金額，緩解地層下陷問題。

水利署資料顯示，雲林前年下陷速率超過每年3公分的顯著下陷面積247.7平方公里，去年226.4平方公里，近年來主要以虎尾、土庫、元長及大埤為主要沈陷區，而今年全縣無任何地區為顯著下降區域。

水利處副處長吳文能表示，初步分析今年度雲林縣豐水期降雨量1521公釐、枯水期152公釐，較前兩年比較雨量顯著增加，加上高鐵沿線特區農田轉旱作面積逐年增加，有效降低地下水抽取量也是關鍵因素。

吳文能指出，雲林是農業大縣，但長年因灌溉需求超抽地下水，導致地層下陷、地下水鹽化等問題，因此農糧署自2023年推動「高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案措施」，針對虎尾、土庫、元長、北港等下陷顯著鄉鎮，提供節水獎勵金，鼓勵農民改種玉米、黃豆等低耗水作物，到今年第一期雜糧旱作面積就達104.8公頃，每公頃節水量可達0.8萬公噸，休耕期可省1.2萬公噸，可降低用水需求。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，地層下陷防治需長期且持續投入將建議中央擴大專案推動範圍並提高補助與節水獎勵金，希望兼顧農地永續利用與農民收益前提下，持續降低地下水抽取量。

水利處表示，與水利署前年合作辦理「砂樁工法於新虎尾溪地下水補注之應用」計畫，透過引水至砂樁補注井增加深層含水層水量，並持續進行監測與評估，今年將再啟動「新虎尾溪地下水補注砂樁設施增設及成效評估計畫」，預計增設2處砂樁設施，強化地下水補注量能。

針對今年首度出現「無明顯地層下陷區域」，縣府分析今年水情豐沛與旱作面積增加有關。(記者李文德攝)

