即時中心／徐子為報導



雲林縣陳姓夫妻本月23日起，本打算赴東歐、西亞16天旅行，24日飛抵阿布達比轉機，陳男竟在機場被5名武裝人員帶走，過去5天以來動向不明。我國外交部駐杜拜辦事處經查，才發現陳被帶到杜拜警察局，陳妻今（27）晚藉由視訊說明經過，並感謝雲林立委張嘉郡、立法院長韓國瑜表達會派員協助，期待早日得以獲釋。據了解，張嘉郡明早會召開記者會，說明最新狀況。





陳妻今天傍晚時，首度透過視訊向台灣媒體說明事發經過，她表示，本月24日她和丈夫在阿布達比轉機時，不明原因被五名武警帶走，讓她當場甚為驚恐，隻身在外竟遇到這種事，後透過台灣民代找外交部協助，直到今天才得知丈夫被帶至杜拜警察局，杜拜辦事處李姓人員曾前往關心，但並未見到她丈夫，杜拜警方僅要求請律師前往處理。



陳妻說，她是為了營救先生，只好先跟著旅行團持續後續的旅程，今天抵達土耳其的安塔基亞（Antakya），才和國內媒體視訊說明現況，今天立委張嘉郡和立法院長韓國瑜有聯繫她，表示會派人前往處理，讓她相當感動。



她坦言，目前她也不清楚丈夫的狀況，只知道他有跟別人借手機打給親戚，丈夫自稱人目前安全，且在這幾天被轉移至很多地方，目前人被帶至杜拜的警察局。她先生退休前在一家外貿公司工作，20多年前，曾有一次和公司老闆去過中東地區參加商展，那時也沒發生什麼事，退休後生活也很單純，只參與教會和社區活動，也很少出國，未料竟會遇到這種事。



被問到是否有通緝犯和陳男同名，陳妻則連說三次「不知道！」，她強調，目前她丈夫情況，以及到底發生什麼事都不清楚，杜拜辦事處的人只說要請律師，她隻身在外，人生地不熟，跨海司法根本做不了什麼，也不知去哪裡請律師，只能每天乾著急，已經5天了，她根本不知怎麼辦，幸好有媒體和立委的關心，張嘉郡說明天會在台灣開記者會，也會請人前來協助，只希望早日讓丈夫獲釋。







廣告 廣告

原文出處：快新聞／雲林退休男於阿布達比轉機竟遭帶走 妻首度視訊揭現況

更多民視新聞報導

高唱〈愛拚才會贏〉！24名賴索托院童來台巡演 林佳龍暖贈彩色鉛筆

游智彬赴日台協會「斬O萊爾校長」 王世堅砲轟「叛徒神經病」該送這地方

防洪再升級！蘇巧慧爭取2588萬 塔寮坑溪第一期整治完工

