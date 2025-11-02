雲林逾500名脊損者用運動展現「不放棄」精神令全場動容

〔記者李文德／雲林報導〕「2025第22屆全國脊髓損傷者運動大會」周末2天，在雲林虎尾立仁國小登場，超過500名來自全台各地脊髓損傷者在運動競技賽場上，以行動詮釋「身體有限、心靈無限」，展現突破身體限制的自信魅力，與挑戰生命熱情活力。

大會主席、雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑表示，今年主題「雲林上場‧脊速飛揚」，來自全台逾500位脊髓損傷者，共同在賽場上比拚，包含輪椅競速、輪椅接力、輪椅障礙賽、地板滾球、桌球等項目。希望每項運動項目對應到不主題不單只是口號，更代表勇氣與希望的延伸。

黃傳佑強調，運動不僅是一項競技，更是一種信念與生活態度，展現身心障礙者在面對生命困境時不放棄、不認輸的精神。

縣府社會處長林文志表示，縣內現有超過5萬名身心障礙者，不僅僅於社區建立多處社區式服務據點外，對於個人支持、家庭支持的福利政策也持續推動，如提供弱勢身心障礙者意外微型保險、65歲以上身心障礙者健康保險補助等相關福利，落實身心障礙者的權利保障，提供全方位的支持與照顧服務。

縣長張麗善指出，她也是來自脊髓損傷者家庭，對脊髓損傷朋友有親切濃厚情感，看到這麼多身障朋友齊聚一堂，勇敢「走出來參與」，透過運動走出戶外、重建自信，承諾會與身心障朋友站在一起，鼓勵民眾需要縣府協助或反映的(刪除)問題，都可以向社會處聯繫，會盡所能提供最大的支持。

