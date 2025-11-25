雲林道路養護成績出爐 莿桐蟬聯冠軍 東勢古坑齊步走向安全友善

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣今(25)日公布「114年度市區道路及人行道管理養護考核」結果，莿桐鄉再度奪冠、東勢鄉與古坑鄉分列二、三名；頒獎典禮由縣長張麗善於11月25日主持，三鄉鎮將依名次獲最高400萬元獎勵補助，斗六市明德北路三段亦獲民眾票選肯定，顯示縣府在路平、人行無障礙與通行安全上的投入已見成效，後續將以獎勵與技術輔導推動更全面的路網改善。

莿桐鄉連年在道路平整、排水與人行道修繕上展現執行力與效率，團隊針對通學動線、路燈照明與排水改善採取主動巡查與快速維修，徹底回應在地需求。莿桐鄉長廖秋蓉強調，這份成績來自基層同仁與鄉親共同監督，未來仍會以「安全優先、便民至上」為首要目標。

廣告 廣告

東勢鄉以偏鄉路段改善與交安設施更新獲評審好評，公所運用有限資源採取重點式翻修及標線優化，提升車行與步行視線安全。代表受獎的秘書許崧靂指出，東勢將持續爭取縣府及中央資源，縮短城鄉差距，確保偏遠地區居民亦享有安全通行的基本權利。

古坑鄉則以務實的養護計畫與創新作法躋身第三，鄉公所結合地方產業與觀光導流，優先改善人行動線與導盲設施，兼顧遊憩與日常生活需求，鄉長林慧如表示，會以此次成績為起點，向更高標準挑戰。

斗六市明德北路三段在「民眾票選路段」獲得地方一致好評，改善工程包含拓寬人行鋪面、補強導盲磚及重新規劃停車格，路段交通視線與行人友善度顯著提升，將於12月接受內政部表揚，成為都市人行環境改善的參考範例。

縣府交通工務局長汪令堯表示，此次考評成果是各鄉鎮市長與基層團隊長期投入的成果，縣府將持續推動「路平、燈亮、水溝通」三大工程方向，強化導盲、優化號誌與行穿線設計，並藉由專家交流會補強設計端不足，確保道路養護不只修復路面，更回應行人的安全與尊嚴，為雲林打造更安全、宜居的生活環境。