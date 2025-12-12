雲林鄉鎮市長聯繫會報登場 多項治理獎項揭曉表揚基層卓越

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府今（12）日於三好國際酒店舉辦114年度鄉鎮市長聯繫會報，由縣長張麗善主持，邀集全縣鄉鎮市長及各局處首長，共同研商地方重大建設議題、行政改革方向及縣政重點政策。會中並頒發年度公共治理與資安治理等多項獎項，表揚基層第一線單位的卓越表現。

縣長張麗善12日親自主持於三好國際酒店舉行114年度鄉鎮市長聯繫會報。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善縣長表示，鄉鎮市長最了解地方需求，是縣府推動施政的重要夥伴。她強調，因地方民代與鄉鎮團隊的通力合作，才能及時掌握民眾問題並促成建設落實，讓雲林在各項治理指標中持續進步。

張縣長頒獎第七屆「服務上場-雲林公共治理典範獎」獲獎之鄉鎮市。（圖／記者蘇榮泉攝）

此次會報除討論地方建設需求，包括斗六市道路排水改善、口湖鄉海堤與環境美化、莿桐鄉殯葬設施新建等議題，各鄉鎮亦提出行政效率改革建議，如農災救助併入綠色環境給付及公務人員指名商調規定檢討等。張縣長表示，縣府將秉持行政一體精神積極研議與配合。

會中最受矚目的是三大獎項的頒布，肯定基層在公共治理、資訊安全與長者照護方面的努力成果。

資安治理成熟度典範獎，得獎公所有斗六市公所、土庫鎮公所及大埤鄉公所。（圖／記者蘇榮泉攝）

第七屆「服務上場－雲林公共治理典範獎」得獎名單為：第一名：土庫鎮公所「健康土庫．永續旅圖」打造永續觀光小鎮，導入雲林幣智慧治理工具。

第二名：古坑鄉公所「防災在古坑」建立創新「飯店式安置」服務。

第三名：大埤鄉公所以凱米颱風4天內完成災後復原的紀錄獲獎。

優等：斗南鎮公所、麥寮鄉公所、崙背鄉公所。

張縣長頒發獨居或失智長者智慧防護網絡服務計畫績優單位。（圖／記者蘇榮泉攝）



資安治理成熟度典範獎，獲獎機關包括：斗六市公所、土庫鎮公所、大埤鄉公所，表揚其在資訊安全管理與風險控管上的卓越表現。

獨居或失智長者智慧防護網絡服務計畫獎項：公所關懷服務卓越獎：斗六市、二崙鄉、北港鎮。關懷守護精進獎：土庫鎮。智慧守護楷模獎：雲林縣警察局。合作守護楷模獎：雲林縣衛生局。

張麗善縣長肯定出席會報的15位鄉鎮市長，感謝他們願意透過平台反映在地需求，縣府也承諾將全力支持可配合的建設方案。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善縣長肯定出席會報的15位鄉鎮市長，感謝他們願意透過平台反映在地需求，縣府也承諾將全力支持可配合的建設方案。她強調，透過聯繫會報持續深化雙向溝通，雲林將朝向樂齡、安全、高效的智慧治理城市邁進，讓民眾看見更好的生活品質。

