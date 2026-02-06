雲林鄉鎮市長選舉 民進黨黨內登記10鄉鎮掛0

民進黨雲縣黨部4日至6日進行全縣20鄉鎮市下屆鄉鎮市長選舉黨內登記，僅9人登記。（民眾提供）

民進黨雲縣黨部4日至6日進行下屆鄉鎮市長選舉黨內登記，多達10鄉鎮無人登記，包括斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、北港鎮、大埤鄉、崙背鄉、麥寮鄉、臺西鄉、口湖鄉、四湖鄉。其中水林鄉因有3人表達參選意願，有待黨內協商，3人也暫時未登記。

完成黨內登記的9人為斗六市尹令瑛、古坑鄉林慧如（現任）、莿桐鄉廖秋蓉、林內鄉張維崢、西螺鎮廖秋萍（現任）、褒忠鄉蘇昆隆、二崙鄉楊創民、元長鄉陳中一、東勢鄉張健福（現任）。

水林鄉因有鄉代陳文正、前公所機要呂淑雲、土厝村長蔡陣順等3人登記，尚未完成協商，雲林縣黨部將另行開放水林鄉長登記時間，可能進行全縣唯一一場鄉鎮市長選舉黨內初選。

廣告 廣告

包括斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、北港鎮、大埤鄉、崙背鄉、麥寮鄉、臺西鄉、口湖鄉、四湖鄉等10鄉鎮都無人登記。縣黨部表示，將由選舉對策工作小組討論，徵召優秀人選。

【看原文連結】