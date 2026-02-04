雲林酒店賴帳6萬還鎖台 四叉貓海巡起底疑「民眾黨議員親哥哥」

陳乙辰胞兄被指控在酒店消費賴帳。（翻攝自陳乙辰臉書）

網紅四叉貓以海巡與肉搜技巧聞名。他今（4日）發布一張截圖，指其在「海巡」時意外翻出一則去年3月的貼文，疑似涉及民眾黨雲林縣議員陳乙辰胞兄。該則IG控訴文指出，陳男哥哥在酒店「裝大爺」卻賴帳，積欠約6至7萬元，兄弟倆訊息、電話皆不回，受害者求助無門憤而發文公審。此文一出，引發網友熱議民眾黨公職人員及其親屬的爭議行徑，更狠酸「不背幾條帳，怎麼加入民眾堂」。

受害的酒店從業人員憤怒發文表示，男子長期在雲林酒店喝酒裝大爺，明明有錢去別家店喝，卻對該店的6到7萬元帳務置之不理，痛批：「我賺的是辛苦錢，爽你在爽，還要我替你背帳這樣對嗎？」受害者更直接指名道姓，並點出其與民眾黨雲林縣議員陳乙辰的親屬關係，強調對方「不要臉想出名我就成全你」，提醒雲林當地的店家及員工務必小心，並附上黑衣男子閉眼靠牆的照片與消費帳單，男子疑因酒醉滿臉通紅。

事實上，這並非陳乙辰首度捲入社會爭議，四叉貓早在去年9月就曾質疑陳乙辰涉及「薪水回捐」風波，指出柯文哲政治獻金帳冊中有一位月薪高達20萬元的幕僚「吳雅鴻」，疑似為陳乙辰的幕僚或人頭，四叉貓推測，柯文哲疑似透過支付吳雅鴻薪資，再轉手回捐給陳乙辰作為地方經費，金額高達百萬元。此外，網友也起底陳乙辰曾因替人討債觸犯「恐嚇危害安全罪」遭判刑三個月，當時法官更在判決書中重斥其「不知潔身自愛」。

目前民眾黨雲林縣議員陳乙辰尚未對此「哥哥賴帳」及過去的「回捐質疑」做出正面回應。然而網友討論已趨白熱化，紛紛留言譏諷這是「民眾黨口基本款」、「不背個幾條怎麼加入民眾堂」、「這人出頭很多，在地的都知道」，甚至有人指出該酒店背景疑與地方政要有關。

