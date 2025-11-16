雲林酒駕死傷數較113年增28人 次要道路也強化取締

（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）據雲林縣警察局統計，今年從元月至10月，酒駕死傷數404人，較去年同期增28人；有鑑近日冬令進補含酒精料理，警方郊區次要道路也將強化取締酒駕，籲民眾開車勿飲酒。

根據雲林縣警察局統計，今年1月到10月酒駕死傷人數共404人，相較113年同期酒駕死傷人數376人，增加28人。

縣長張麗善今天說，最近天氣轉涼，民眾常以薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等含酒精料理進補，但食用後同樣可能造成酒測超標，陸續尾牙季將屆，呼籲民眾勿酒後駕車，開車絕對不喝酒，警方將透過臨檢增加執法強度。

雲林縣警察局指出，雲林從今年1至10月取締酒駕件數共計1334件，與去年同期比較取締件數增加143件；而酒駕死亡人數為3人、酒駕受傷人數為401人，與去年同期死亡少1人、受傷人數增加29人。

警方已要求各分局針對「取締酒駕攔檢點」的勤務規劃，統合「酒駕事故地點」與「轄內常飲酒集中場處」，分析其關聯性並因時、因地制宜妥適有效規劃勤務，加強取締酒駕執法及各項宣導作為，以遏阻酒駕肇事案件發生。

為遏阻酒駕民眾有逃避警方取締僥倖心態，警方規劃同時針對郊區次要道路強化取締酒駕執法，增加取締酒駕執法深度。（編輯：陳仁華）1141116