雲林醫療奉獻獎 簡瑞騰.陳春菊獲肯定

雲林斗六慈濟醫院院長簡瑞騰，以及慈濟志工陳春菊，今年雙雙獲得雲林縣醫療奉獻獎表揚。簡瑞騰院長，用心投入偏鄉醫療，致力提升醫療品質。志工陳春菊擔任人醫會幹事，走入社區與弱勢家庭，守護民眾健康。兩人的專業與善念，在地方醫療網中扮演關鍵力量。

「斗六慈濟醫院的簡瑞騰院長，謝謝 以精湛的骨科技術，救治無數病患。」

第五屆慈愛雲林醫療奉獻獎，斗六慈濟醫院院長簡瑞騰，獲得醫療服務組個人獎肯定。斗六慈濟醫院院長 簡瑞騰：「很感恩我們的上人，感恩我們所有的慈濟人，也感恩所有的同仁，當然也要感恩我的家人。」

簡院長行醫30多年，深耕偏鄉醫療，帶領斗六慈濟醫院由診所升格醫院，精湛醫術，結合人文關懷。斗六慈濟醫院院長 簡瑞騰：「當務之急要加強，醫院跟開業醫師，診所之間的連結，包括雙向轉診轉檢，形成一個機動性很強的，社區醫療網絡。」

「得獎者 陳春菊女士。」

慈濟志工陳春菊，則是榮獲今年增設的全人關懷典範獎殊榮。慈濟志工 陳春菊：「這不是我個人的，是我們大家的事，感恩人醫團隊無所求的付出。」

陳春菊投入慈濟20多年，長年擔任醫療志工與人醫會幹事，串聯醫護愛心，協助偏鄉義診，無私付出。慈濟志工 陳春菊：「走入人群 為苦難眾生，拔除病痛 離苦得樂，希望人醫團隊會繼續地，在菩薩道上更精進。」

雲林縣長 張麗善：「特別感謝，慈濟醫院還有慈濟功德會，長期為我們雲林鄉親來奉獻，每一個弱勢的這些族群，我們用愛來溫暖他們。」

從醫者到志工，角色不同，初心一致。用醫療與關懷，守護鄉親健康。

