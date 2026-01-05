雲林重賞催生 第3胎起領10萬

雲林縣政府5日宣布第3胎起每胎提高補助至10萬元，縣長張麗善（右四）開心與即將升格三寶家庭合照。（張朝欣攝）

雲林縣政府5日舉辦「孩子是寶，3胎最好─雲林生育補助第3胎加碼提升至10萬」記者會，縣長張麗善宣布自今年1月1日起，只要在生產前父或母一方設籍雲林滿8個月，生產後於雲林登記的寶寶，第1胎至第2胎補助3萬元，第3胎起每胎提高補助至10萬元。

張麗善表示，她上任後從民國110年就將生育津貼從8000元提高至第1胎1萬元、第2胎以後新生兒每名遞增補助1萬元，113年更推出「2年6億催生增產－雲林萬寶龍」計畫，當年的粗出生率直接提升至千分之10.6，高居全國第1，萬寶龍計畫更在去年8月就提早4個月達標。

萬寶龍計畫到去年底，共迎接了1萬1401個孩子，根據統計，民眾生第1胎的意願大概有54.7％，第2胎32.6％，第3胎只剩下9.1％，第4胎更只有2.5％。

張麗善提到，今年中央政府推出生育補助方案，請領「社會保險生育給付加計生育補助」每胎共補助10萬元，縣府經評估，集中資源推出「雲林生育補助第3胎加碼提升至10萬」計畫，且不與中央補助互斥，可以疊加請領。

社會處長林文志強調，少子化是國安問題，雲林若第3胎生育比例能提升至10％，約可增加400名新生兒；若達12％至15％，更可增加至600名，對地方人口結構將帶來正面影響。除催生寶寶，也積極布建托嬰中心及幼兒園幼幼班，配合衛生福利部推動0至2歲兒童社區公共托育政策，持續規畫設置公設民營托嬰中心，擴充托育量能，目前縣內準公共托嬰中心有15家、公設民營托嬰中心8家，共可收托899名幼兒。