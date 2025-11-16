雲林金牌農村成果展進駐審計新村 展現三生共榮與低碳創新成果

雲林縣政府城鄉發展處續兩天於台中市審計新村舉辦「金牌農村．低碳未來」聯合成果展市集。（記者劉春生攝）

▲雲林縣政府城鄉發展處續兩天於台中市審計新村舉辦「金牌農村．低碳未來」聯合成果展市集。（記者劉春生攝）

雲林縣金牌農村前進台中市審計新村。縣府城鄉發展處號召縣內十二個金牌農村社區、亮點潛力社區及青年品牌，十五日起連續兩天舉辦「金牌農村．低碳未來」聯合成果展市集，現場超過五十多項雲林農村社區特色產品，展現雲林永續多元農村再生成果，推廣優質在地產業。

縣長張麗善下午前往市集為參加社區加油打氣，協助促銷各社區新創商品。她期許透過跨縣市交流，讓台中民眾與旅客看見雲林社區與產業的能量，也讓在地業者有更多對外曝光與合作機會。期待吸引更多民眾來雲林走訪，親身體驗在地農村的魅力與永續發展的成果。

張縣長指出，雲林是典型農業大縣，縣府城鄉發展處攜手建設處等其他局處、農村社區，積極推動農村再生與永續發展，不僅成為全國農村社造最密集縣市，更在金牌農村、建築園冶獎等國內外競賽屢獲佳績，成果獲得各界肯定。透過這次市集將雲林農村社區的金牌魅力升級，擴大為影響力、品牌力及產業力，期盼雲林經驗成為全國低碳農村的標竿。

張縣長進一步表示，此次參展的各農村團隊在生活、生產與生態等面向皆展現高度實踐力，並將永續理念融入社區發展，落實聯合國SDGs永續發展目標。同時與縣府攜手推動資源循環，將農漁業廢棄物轉化為具經濟價值的副產品，打造低碳永續的產業模式。

縣府城鄉發展處處長林長造指出，縣府今年在農村發展及水土保持署的輔導及補助下，透過農村再生總合計畫及金牌農村計畫，以「金牌農村．低碳未來」為願景，「低碳行動、創新設計、三生共榮」為主軸，整合社區能量與產業資源、強化社區治理與品牌經營、並結合低碳產業推廣，彰顯農村不僅是生產農作的場域，更是創意與永續價值的實踐基地。

林長造處長指出，此次活動推出兩大主題成果展區及市集攤位。包括由第三屆金牌農村競賽拿下金、銅牌的古坑鄉華南社區與口湖鄉金湖休閒農業區領銜，攜手雲林亮點潛力社區九處，呈現雲林在地農村的多元風貌及三生共榮成果。

另「低碳永續產業」展區則呈現縣府近年導入設計、積極輔導，協助社區產業及青年品牌發展低碳產品之成果。展現縣府對於推動三生共創、低碳翻轉、創新設計的堅持，也象徵雲林農村產業從原料、製程到包裝的永續升級，讓「金牌農村」的價值持續擴散，成為推動台灣農村邁向淨零永續的重要示範。

參展的社區與產品包含古坑麻園社區以竹材循環利用研發的竹漱口水、古坑華山休閒農業區咖啡潤膚磨砂膏、莿桐六合社區青年品牌 Morty巧克力所開發的可可茶包與低碳禮盒，還有李記烏魚子、海味蒜×嗨嗨嗨縫、蘭日子及鹿窯柴燒窯烤麵包等在地品牌。

城鄉處表示，此次活動不只是展覽，更是一場串連社區、青年與產業的永續行動。活動期間除成果展外，現場規劃市集展售、打卡贈好禮等互動活動，邀請民眾兩天前往台中審計新村，感受雲林的金牌農村魅力與低碳未來力。