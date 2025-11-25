雲林長庚推社區健康成果 長者肌少症改善成效亮眼

活動以「肌少症預防及介入」為主題，邀請四個合作社區長者與家屬共同參與，透過成果展示、活力表演與健康議題分享。（圖／雲林長庚醫院提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為推動社區健康與預防醫學落實在地化，雲林長庚紀念醫院25日在麥寮鄉社教園區生活美學館舉辦「社區健康促進成果發表會」，以「肌少症預防及介入」為主題，邀請四個合作社區長者與家屬共同參與，透過成果展示、活力表演與健康議題分享，呈現長者在醫療介入後的體能進步與精神改變。

雲林長庚自2018年成立「社區健康照護中心」以來，長期深耕麥寮、臺西、褒忠、東勢、四湖、崙背等七鄉，運用預防醫學概念推動社區健康促進與巡迴關懷。隨著雲林65歲以上人口比例突破21%，正式進入超高齡社會，醫院今年特別在合作社區導入12週「肌少症預防及介入」課程，由醫療與物理治療專業團隊提供肌少症衛教、均衡飲食指導，並帶領長者進行有氧舞蹈、彈力帶訓練、阻力球運動及健走等肌力訓練。

經12週介入後成效顯著，44位長者中，最大握力改善或維持者達70.5%，骨骼肌肉質量維持或提升40.9%，行走速度改善或維持更高達88.6%。在篩檢異常的指標中，行走速度改善率高達88.5%，握力改善率亦達80%，顯示運動與營養結合的有效性。

參與者之一、崙背鄉港尾醫事C級巷弄長照站林小姐表示，透過12週課程，她感受到體力提升、走路更輕鬆、睡眠改善，體脂下降、肌肉量上升，更重新找回運動的自信與樂趣。

院長黃東榮指出，面對超高齡社會，醫院角色不僅是治療，也須成為社區健康的推動者。雲林長庚透過整合醫療團隊、政府與社區資源，打造「從醫院走進社區」的健康照護模式。他強調：「肌少症可預防，健康能延續，只要從日常飲食與運動做起，每位長者都能保持活力。」

活動中展示多年社區成果、課程紀錄與長者創作作品。相關海報將於12月2日至9日在雲林長庚一樓大廳展出，並同步於「雲林長庚－護您健康走若飛」粉絲頁公開，供民眾瀏覽與分享。

