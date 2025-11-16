雲林長者活動運動會 9長照據點熱情參與

中國醫藥大學北港附設醫院在元長國小舉辦長者活力運動會／翻攝照片





中國醫藥大學北港附設醫院今(16)日上午在元長國小舉辦長者活力運動會，集結水林、北港、元長、東勢等9個長照據點參與，希望透過多元趣味競賽，促進長者身心健康。縣長張麗善、衛生局長曾春美、元長鄉長李明明、中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金等人出席，一同為長輩加油打氣。

中國醫藥大學北港附設醫院在元長國小舉辦長者活力運動會／翻攝照片

張麗善表示，雲林縣共有6大急救責任醫院，其中台大升格為醫學中心，而北港媽祖醫院更是沿海地區最重要的醫療後盾，不僅提供緊急醫療，院方也走入社區，在各鄉鎮設置長照據點、醫事C巷弄長照站與失智據點，用心照顧長輩，是縣府推動在地健康照護的重要夥伴，感謝院方用心舉辦今日活動，讓長者透過運動交朋友、保持頭腦清晰，活得更健康。

張麗善指出，雲林縣65歲以上人口比例已達21%，雖然仍為高齡縣，但已由全國第二老進步為第五老，希望在大家共同努力下，能讓平均壽命逐步提升。為此，縣府持續推動營養餐食與健康活動，長青食堂由每日3000人共餐提升至1萬5000人，就是希望長輩吃得健康安心。她也鼓勵長輩透過運動延緩退化、提升肌力，並學習基本手機操作，以提升防詐能力、保護財產安全。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，感謝最關心長者健康的張麗善縣長、曾局長及各位嘉賓蒞臨指導。他指出，規律運動有益長者健康，包括延緩身體退化、強化肌力、提升新陳代謝等，因此更需要每天持續練習，透過據點活動，長輩不僅能一起運動、維持健康，也能增進彼此情感交流。吳院長強調，醫院很高興能深入社區守護長者健康，並期盼運動會能長期推動，讓更多長輩越動越健康。

衛生局長曾春美表示，雲林已邁入超高齡社會，縣府多年來推動多項預防及延緩失能措施，包括銀髮健身俱樂部、長者整合性功能評估、營養評估、照顧方案與活躍老化競賽等，逐步打造健康老化支持環境。目前全縣共有50處醫事C巷弄長照站，提供健康促進、共餐、電話問安及社會參與等服務，讓長輩在熟悉的社區中維持健康並擴展社交。



