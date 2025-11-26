雲林防災升級！毒化災演練首採「雙智慧機器人」協同作戰

雲林縣政府環保局26日於林內鄉舉行毒性防救演練，導入雙智慧救災機器人，降低人員救災風險。（張朝欣攝）

近期地震頻傳，雲林縣政府環保局為強化地方毒性化學物質災害應變量能，提升防災韌性，26日於林內鄉健豐泡綿雲林廠舉行「毒性化學物質災害應變防救演練」，首度導入「雙智慧救災機器人協同作業」技術，並採用「無腳本、無預警」實兵方式，全程不事先公布情境，檢驗各單位突發事故的即時反應、橫向協作與科技整合能力。

此次演練由縣環保局統籌，結合雲林縣消防局、環境部中區環境事故專業技術小組，以及多家關注化學物質地區性聯防企業共同參與，藉由跨域合作擴大災害應變能力。

有別於過往多以工業區為演練核心，演習特別聚焦非工業區複合災害情境，模擬地震導致貯槽管線破損、化學品外泄等狀況，呼應環境部推動「防災、調適、淨零」韌性國土策略。

環保局局長張喬維表示，為降低人員進入危險區域風險，演練由雲林縣消防局與環境部中區環境事故專業技術小組共同操作兩型智慧救災機器人，先由消防滅火機器人進場噴灑水霧戒護，執行降溫與稀釋氣體濃度，再由偵檢多功能機器人深入現場，執行影像氣體偵測與即時數據回傳等任務。

消防人員透過遠端操控救災機器人深入危險場域，取代傳統高風險的近距離救援作業，並結合輔助判讀與通訊傳輸系統，讓指揮中心即時掌握現場化學濃度與影像狀況，有效提升應變救災效率與人員安全層級，展現雲林縣在智慧化學防災與跨域協作的前瞻實力。

張喬維指出，本次演練不僅驗證縣府面對複合性化學災害即時應變能力，更以「無腳本演習」、「導入科技防災」、「跨單位整合」3項關鍵作為，讓化學防災實際驗證。未來縣府將持續推動智慧防災科技與在地產業結合，打造全民參與、智慧守護的安全韌性家園。

