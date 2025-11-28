雲林陳男杜拜警局獲釋 無護照暫宿我辦事處人員住處
台灣時間28日上午6時、杜拜當地時間凌晨1時左右，陳妻透過LINE群組向媒體說明她先生已平安獲釋的消息，但因身上沒有護照、行李，目前無法入住飯店，先向駐杜拜台北辦事處求救，已安排暫住在辦事處人員住所。
外交部發言人蕭光偉表示，「駐處在杜拜時間11/28凌晨一點半接獲家屬電告當事人已獲警方釋放，由於11/29至12/2是杜拜國定假日，所以當事人仍須在12/3回警局報到，以辦理解除旅行禁令。」
外交部表示，接到家屬通知陳姓男子平安獲釋，馬上聯絡陳姓男子並先將他安排住宿，後續會提供核發旅行文件等協助，但目前陳姓男子被逮捕原因還有待釐清，對此立委張嘉郡表示，希望外交部要持續追究原因與提供協助。
國民黨立法委員張嘉郡呼籲，「外交部可以持續為陳先生來協助，因為這也有國際人權的問題，包括是不是有法律公平程序問題，我希望外交部能夠盡速釐清之外呢，假設這是一個誤會，我覺得阿布達比警方應該對台灣道歉。」
陳妻也說，因為她先生目前所有東西都被扣留中，最快要等到12月3日回到當地警局報到才能領回個人證件、物品等，希望外交部在這段期間能夠持續協助安排住宿等事宜，讓這事件能夠平安落幕。
