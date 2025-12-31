雲林雙主場跨年晚會 縣立田徑場、劍湖山數萬民眾嗨翻天

雲林縣政府在縣立田徑場舉辦跨年晚會，韓國男團HIGHLIGHT等藝人與上萬民眾嗨翻天。（張朝欣攝）

雲林縣政府已12年未舉辦跨年晚會，今年在眾人的敲碗下，於虎尾鎮縣立田徑場熱鬧登場，由韓國男團HIGHLIGHT、羅志祥、周湯豪、艾怡良等歌手輪番開唱。古坑鄉劍湖山世界主題樂園也依例舉辦跨年摩天輪煙火秀，2場跨年活動吸引數萬民眾參與，陪伴大家迎接2026年的到來。

縣立田徑場跨年晚會主題為「Light up Yunlin電光跨年，點亮未來」，免門票入場的國際級視聽盛宴吸引許多青年學子到場，下午即湧現排隊人潮，晚會11組卡司輪番上場，韓團「HIGHLIGHT」、羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組嗨翻跨年夜。

各組藝人更是使出渾身解數，將雲林跨年當作是個人演唱會，其中HIGHLIGHT在2025年的最後一刻與民眾倒數，伴隨著6分鐘的半環場煙火施放，共同喜迎2026；至於小豬羅志祥於跨年後壓軸登場開唱，一連唱跳了7首歌，現場氣氛超嗨媲美售票演唱會。

劍湖山世界跨年晚會結合摩天輪、演唱會、遊樂園，主打亞洲唯一摩天輪煙火秀，搭配艾薇、Kelly、Zi、Ukaz Bai、KNI9HT BEATS、丹丹、安娜、藍波老師、潔潔等眾多明星演唱會，園內設施開放至晚間10點，讓民眾體驗超過14小時的不停歇跨年。

雲林縣劍湖山世界舉辦跨年晚會，主打摩天輪煙火秀。（鄧柏佑攝劍湖山世界提供／張朝欣雲林傳真）

劍湖山的漩渦煙火與摩天輪煙火雙輪煙火，打造多層次、大震撼的煙火秀，煙火尺寸突破以往，花樣更大、射程更遠，並以煙火施放節奏，展現幸福摩天輪的百變造型與豐富層次。長達1公里的環繞式多層次煙火與高空煙火彈遍布夜空，民眾有如被煙火包圍，10分10秒的聲光震撼，引來陣陣歡呼與尖叫。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣立田徑場是114年全國運動會主場地，且鄰近高鐵雲林站，所以很多鄉親一再敲碗善用田徑場舉辦跨年晚會，今天有超過2萬人在現場，非常成功，日後有機會將繼續舉辦大型晚會。

